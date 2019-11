آج بیرونی دشمنوں اور مافیاز کیلئے مایوس کن دن ہے،وزیراعظم

وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آج بیرونی دشمنوں اور مافیاز کیلئے ضرورکا دن ہےجو اداروں میں تصادم چاہتے تھے۔

وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سپریم کورٹ کی جانب سے آرمی چیف تقرری کیس کے فیصلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی خواہش رکھنے والوں کیلئےمایوسی کا دن ہے کیونکہ اداروں میں تصادم نہیں ہوا۔انہوں نے کہا کہ ملک کوغیرمستحکم کرنے کی کوشش کرنے والےبیرونی دشمن،اندرونی مافیازکوخصوصی مایوسی ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ آج کا دن لوٹی ہوئی دولت باہربھیجنےوالےمافیازاوراس لوٹ مارکےتحفظ کیلئےملک کوغیرمستحکم کرنے کی کوشش کرنے والوں کیلئے بھی مایوسی کا دن ہے۔

Mafias who have stashed their loot abroad and seek to protect this loot by destabilising the country.

وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 23 سال قبل ہماری پارٹی نے پہلی بار قانون کی بالا دستی اور آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد شروع کی،پی ٹی آئی 2007 میں عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں صف اول میں تھی اور میں اس کے لیے جیل بھی گیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا بھرپور احترام کرتا ہوں، ان کا شمار پاکستان کے عظیم ججوں میں ہوتا ہے۔

Also, for the record, I have the greatest respect for CJ Khosa, one of the greatest Jurists produced by Pakistan.

