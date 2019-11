بھارتی حکومت فاشسٹ  آر ایس ایس نظریہ پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے، وزیر اعظم

اسلام آباد:وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی حکومت فاشسٹ آر ایس ایس نظریہ پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے۔

مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و بر بریت اور مسلسل کرفیو و محاصرے پر عالمی برادری کی خاموشی پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی حکومت فاشسٹ آر ایس ایس نظریہ پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے۔

Shows the fascist mindset of the Indian govt's RSS ideology that has continued the siege of IOJK for over 100 days, subjecting Kashmiris to the worst violation of their human rights while the powerful countries remain silent bec of their trading interests. https://t.co/ESZiaVp563

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 27, 2019