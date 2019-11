ہیں کوا کب کچھ نظر آتے ہیں کچھ

محمد فیصل

مؤرخین کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے زندگی کے کسی بھی لمحہ اْن سے تاریخی ذوق اور طرز فکر ساتھ نہیں چھوڑتا اور وہ چند لمحات بھی اس سے آزاد نہیں ہوپاتے۔ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے علم و مطالعے کی فضا میں سانس لیتے ہیں اور حال کا رشتہ ہمیشہ ماضی سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ مناظر کو دیکھ کر ان کا ذہن بہت جلد ان کے تاریخی منظر کی تلاش میں نکل جاتا ہے جس کے نتیجہ میں اِن مناظر کا وجود اور نمود ہے۔ غالب کہتے ہیں

جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں

خیاباں خیاباں اِرَم دیکھتے ہیں

بلاشبہ غالب نے ہماری کیفیت کی بھی نمائندگی کی ہیکہ جب بھی کبھی کسی ثابت شدہ حقیقت کی نفی کی جاتی ہے تو اس واردات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہوجاتا ہے اور اْ س واردات یا ’’نقش قدم‘‘ یا ’’منظر‘‘ کی تاریخی، مدلل اور اثباتی مزاحمت ہمیں بھی اِرَم کی ایک ذرا سی رمق دکھلاتی ہے۔ واقعہ یہ ہیکہ تحریکِ پاکستان کے دوران اکثر لوگ قائد اعظم سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا تب قائداعظم جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کا دستور بنانے والا، جبکہ مسلمانوں کا دستور 1400 سال پیلے ’’قرآن‘‘ کی شکل میں خود خدا نے وضع کردیا ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے والے یہ بات اچھّی طرح جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی فکر میں اتنی گہرائی اور یکسانیت بغیر قرآن کو پڑھے اور سمجھے نہیں آسکتی تھی۔ مگر ذرا رکیے! مملکت پاکستان میں آئینی طور پر تو اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا گیا ہے کہ ملک خدا کا ہے ہم سب اس کے بندے اور نائب کی حیثیت سے اس ملک میں اختیارات استعمال کریں گے اور قانون سازی کا بنیادی مآخذ اسلام یعنی صرف ’’قرآن اور سنّت‘‘ ہی ہوںگے۔ مگر ایسا کب کب ہوا یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم آپ کی توجہ صرف اس ’’منظر‘‘ اور اس کے ’’تاریخی پس منظر‘‘ ہی کی طرف رکھنا چاہتے ہیں جو مضمون کا مقصد ہے۔

معلوم نہیں پاکستان میں ایسے لوگ یا گروہ کہاں سے آجاتے اور حوصلہ پاتے ہیں جو نہ صرف ’’اسلام‘‘ اور ’’پاکستان‘‘ کی تاریخ کو مسخ کرتے ہیں نیز ’’اسلام‘‘ اور ’’پاکستان‘‘ کی روایتی اقدار کو بھی داغدار بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جی بالکل! ایسی ہی ایک کوشش پاکستان کے معروف انگریزی روزنامہ ڈان کراچی میں اس کی 10 نومبر 2019 کی اشاعت میں نعیم سہوترا اور علی اوست نے مل کر کی ہے۔ مذکورہ دونوں صحافیوں نے ایک کالم بعنوان ’’The strange case of the silent women‘‘ مشترکہ طور پر لکھا ہے۔ اس مضمون میں دونوں کالم نویسوں نے اپنی کی اسلام بیزاری اور تاریخ سے لا علمی صاف ظاہر کردی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ براہ راست ’’اسلام‘‘، ’’اسلامی تہذیب‘‘ اور ’’اسلامی تاریخ و روایات‘‘ پر حملہ کیا ہے۔ فی الحقیقت دونوں کالم نویس اسلام بیزار نظر آتے ہیں مگر وہ ’’مستقبل‘‘ سے بھی آگاہ معلوم ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ’’اسلام‘‘ سے وابستہ ہے۔ دونوں نے اس بارے میں اْن کی تشویش سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ بقول غالب

نقش فریادی ہے کس کی شوخیِ تحریر کا

کاغذی ہے پیرہن، ہر پیکر تصویر کا

مذکورہ کالم ویسے تو دو دیوانوں کی بَڑ معلوم ہوتا ہے مگر ہم آپ کو اس کا مرکزی خیال خود ان ہی کی زبانی بتادیتے ہیں۔

ترجمہ: ’’نوعمر ہندو لڑکیوں کو بالجبر مسلمان بنانے پر سندھ کی ہندو آبادی سخت اذیت میں مبتلا ہے۔ اس حوالے سے نو عمر ہندو لڑکیوں کو ’’مسلمان‘‘ بنانے پر سماج اور میڈیا بھی ’’اصل بات‘‘ چھپا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جنہیں (ریاست) پورا سچ معلوم ہے وہ بھی خاموش ہیں‘‘۔ یہ پڑھنے کے بعد ہمارا جی چاہ رہا تھا کہ ہم زور دار قہقہہ لگائیں مگر ہم نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ پر قناعت کیا۔ آئیے اس ’’شوخِی تحریر‘‘ کو تاریخ کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ جب محسنِ انسانیت نے خدا کے حکم کے مطابق اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو آپ کے راستے میں طرح طرح کی کثیرالجہتی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ ان میں سے ایک ’’الزام تراشی‘‘ بھی تھی۔ منکرین دعوت کبھی آپ کو جادوگر، کبھی شاعر اور کبھی مجنون جیسے بیہودہ الزام لگایا کرتے تھے۔ وہ اس لیے ایسا کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول رحمت جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ اتنی جامع اور موثر ہے کہ وہ اس کے مقابلے کے لیے کوئی متبادل چیز پیش نہیں کرسکتے تھے۔ لہٰذا منکرینِ حق نے ہمیشہ کی طرح باطل کا وہی طرزِ مخالفت اپنایا۔ مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا چنانچہ اْن کا ہر حربہ بشمول ’’الزام تراشی‘‘ بھی ناکام ثابت ہوا۔ پھر جیسے جیسے زمانہ آگے کی طرف بڑھتا گیا تب تب مخالفین حق بھی آتے گئے یہاں تک ایک عیسائی پادری پوپ اربن دوم نے تو الزام تراشی کو ایک نئی جہت دیتے ہوئے اسلام کو شیطانی مذہب قرار دیا اور پوری عیسائی قوم کو مسلمانوں کو صفح ہستی سے مٹانے پر اکسایا اور عیسائیوں نے بھی اپنے پادری کی بات پر لبیک کہتے ہوئے مسلمانوں کا قتل عام شروع کردیا۔ کئی سال تک جاری رہنے والے اس قتل عام کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بالآخر مردانہ وار مقابلہ کیا اور اس فتنہ کو انجام تک پہچایا۔

اسے حسنِ اتفاق کہیے یا سوئے اتفاق کہ ہمارا تعلق سندھ کے تاریخی شہر جیکب آباد سے ہے اور اس تعلق نے ہمیں ’’whole truth‘‘ کو جاننے میں مدد دی۔

سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ’’اسلام‘‘ اور ’’جبر‘‘ دو متضاد چیزیں ہیں اور تاریخی شواہد سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی غیر مسلم کو زبردستی سے مسلمان نہیں کیا۔ اس بات کے ثبوت کے لیے کئی ہزار واقعاتی اور دستاویزی شہادتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر ہم مذکورہ مضمون نویسوں اور ان کے ’’کارپردازوں‘‘ کے لیے اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ صرف برصغیر میں مسلمانوں نے بلا شرکت غیر ایک ہزار سال حکومت کی ہے اور وہ اس پوزیشن میں تھے کہ اگر وہ چاہتے تو پورے برصغیر کے ایک ایک فرد کو مسلمان بناسکتے تھے اور اس طرح برصغیر میں دیگر اقوام کہیں تاریخ کے قبرستان میں خاک میں مل جاتی۔ مگر جس وقت مسلمان برصغیر میں اقتدار سے بے دخل کیے گئے تو اس وقت بھی مسلمان برصغیر کی اکثریت نہیں تھے۔

اسی حوالے کی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے ایک ایسے مؤرخ کی گواہی بھی پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا نام ہے ڈاکٹر مہندر ناتھ رائے۔ بنیادی طور پر ڈاکٹر مہندرناتھ رائے ایک ہندو ہیں اور کمیونسٹ بھی ہیں اور نہ صرف کمیونسٹ ہیں بلکہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کے رکن بھی رہے ہیں۔ پائے کے عالم ہیں، ڈاکٹر مہندر ناتھ رائے نے 1937میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ’’The Historical Role of Islam‘‘ ہے۔ اس کتاب کو پاکستان میں تو کوئی جانتا نہیں ہے مگر بھارت کے شہر ممبئی کا ایک پبلیشر اب بھی شائع کرتا ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر مہندر ناتھ رائے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتوحات کو، چنگیر خان، اٹیلا اور دیگر کی فتوحات پر قیاس نہ کیا جائے کیونکہ اِن کی فتوحات کے نتیجے میں دنیا میں کوئی نئی تہذیب و ثقافت، نئے تمدن اور نئے سماجی علوم وجود میں نہیں آئے۔ مگر مسلمانوں کی فتوحات کے نتیجے میں نئی تہذیب، نیا تمدن اور نئے نئے علوم و فنون کی بنیاد پڑی۔ ڈاکٹر مہندر ناتھ رائے لکھتے ہیں۔

The phenomenal success of Islam was primarily due to its revolutionary significance and its ability to lead the masses out of hopeless situation created by the decay of antique civilizations not only of Greece and Rome but of Persia and china and of India.

ترجمہ: اسلام کی نمایاں اور تاریخی کامیابی اس کی اس شاندار اور انتہائی متاثر کن صلاحیت کی مرہون منت ہے جس نے دنیا کے کمزور اور محکوم انسانوں کو اس بدترین دور میں نہ صرف عزت بخشی بلکہ انہیں اپنے اپنے دور کی طاقتور قوتوں جیسے، روم، فارس، چین اور ہندوستان کو سر نگوں کیا اور عہد جاہلیت کی بنیادیں تک ڈھادیں۔ جیسا کہ اقبال کہتے ہیں

تھمتا نہ تھا سیلِ رواں ہمارا

آئیے اب روزنامہ ڈان کے متعلقہ مضمون کے اس بے بنیاد شکوہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا روئے سخن کالم نویسوں کے مطابق میڈیا اور ریاست کی طرف ہے یعنی میڈیا اور ریاست اس اہم معاملے پر خاموش ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات رواں سال کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بقول غالب

یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے؟

ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو

ہمارے خیال میں فاضل کالم نگاروں نے یہ بات کہہ کر ثابت کردیا ہے کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے ورنہ وہ کبھی بھی پاکستانی میڈیا کے بارے میں اتنی بڑی ’’گستاخی‘‘ ہرگز نہیں کرتے کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا (برقی یا ورقی) صرف ایک ہی کام تو ہے جو وہ پوری اخلاص، تسلسل اور تندہی سے انجام دیتا ہے یعنی اسلام، شعائر اسلام، اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب اور اقدار کی بیخ کنی۔

ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان قاضی حسین احمد نے کہا کہ (یاد رہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب صرف پی ٹی وی یعنی سرکاری ٹیلی وژن ہی ہوا کرتا تھا) ہمارے ٹی وی کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس کی شروعات قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی فرمانِ اِلٰہی پر ہوتا ہے باقی اس دوران صرف فضولیات اور خرافات کے سوا کچھ بھی نشر نہیں ہوتا۔

ہم آخر میں قارئین سے گزارش کریں گے کہ وہ اس طرح کے جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی بالکل ٹھیک طرح سے تحقیق کرلیا کریں اور اپنے ذہنوں اور آنکھوں کو کھلا رکھیں۔ اس طرح لوگوں کو عالمانہ نہ سہی عامیانہ آگاہی ہوتی رہے گی۔

خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو

ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے