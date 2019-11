یہودی خاندان کو مذہبی منافرت سے بچانے والی مسلم خاتون کی ویڈیو وائرل

لندن: مسلم خاتون نے انسانیت کی نئی مثال قائم کردی ، لندن میں ٹرین کے سفر کے دوران یہودی خاندان کو مذہبی منافرت کا نشانہ بنانے والے سیاہ فام شخص کو روک دیا۔

مسلم خاتون کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہےکہ ٹرین میں ایک سیاہ فام شخص نے ٹرین میں یہودی خاندان کے سامنے کتاب نکال کر انہیں مذہبی منافرت کا نشانہ بنانے کی کوشش کررہا ہے تو قریب ہی کھڑی ایک باحجاب مسلم خاتون نے انہیں اس طرح کرنے سے روکا دیا۔

مسلم خاتون کے روکنے پر سیاہ فام شخص نے باحجاب خاتون سےبحث شروع کردی اور حجاب اوڑھے خاتون کے کپڑوں پر تنقید کی اور اسے مغلظات بھی بکیں۔

Around noon I witnessed appalling anti Semitic abuse towards this Jewish Family on the northern line. Fair play to other passengers who stood up to him. If you recognise the guy please report to ⁦@metpoliceuk⁩ pic.twitter.com/YxzwAnDqTJ

— Chris Atkins (@scatatkins) November 22, 2019