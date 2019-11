مسلمانوں کے خلاف نفرت عالمی امن کیلئے خطرہ ہے، ترجمان پاک فوج

راولپنڈی: ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی روکنے والے نوجوان الیاس کو بہادری اور جرات دکھانے پرسلام پیش کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ناروے میں چند روز قبل اسلام مخالف تنظیم (سیان) کے سربراہ ملعون لارس تھورسن نے قرآن پاک کی شدید بے حرمتی کرتے ہوئے نذر آتش کرنے کی کوشش کی۔ تاہم وہاں موجود مسلمان نوجوان اس بے حرمتی کو برداشت نہ کرسکے جبکہ اس دوران ایک بہادر نوجوان عمر الیاس نے ملعون لارس تھورسن کو روکنےکیلئے اس پر حملہ کردیا۔

دنیا بھر کے مسلمان عمر الیاس کو قرآن کی بے حرمتی روکنے پر سراہ رہے ہیں تو وہیں ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے بھی عمر الیاس کی ہمت و جرات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان الیاس کی جرات کوسلام جس نے ایک افسوسناک اور قابل مذمت کارروائی کو روکنے کیلئے ہمت کا مظاہرہ کیا۔

ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ایسی اسلامیوفوبیا پر مبنی اشتعال انگیزی صرف نفرت اور انتہا پسندی کو فروغ دیتی ہے۔ تمام مذاہب قابل احترام ہیں۔ اسلاموفوبیا عالمی امن اور ہم آہنگی کیلئے خطرہ ہے۔

Salute to brave #Ilyas for displaying courage to stop an absolutely deplorable action. Such Islamophobia based provocations only promote hatred & extremism. All religions are and must stay respectable. Islamophbia is threat to global peace and harmony.#TheGloriousQuran#Norway pic.twitter.com/CRahq5mazf

— Asif Ghafoor (@peaceforchange) November 22, 2019