اوسلو: ناروےمیں اسلام مخالف ریلی میں توہین قرآن کی جسارت کرنے والےملعون شخص پر نوجوانوں نےحملہ کردیا۔

ناروے میں مسلمانوں کے اکثریتی کے شہر کرسٹین سینڈ میں 19 نومبر کو قرآن کی توہین کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا جس میں اسلام مخالف تنظیم (سیان) کے کارکنوں نے ریلی نکالی اور قرآن مجید کی شدید بے حرمتی کی۔

ناروے میں جب انتہاء پسندوں کی جانب سے اقدام کیا گیا تو پولیس خاموش تماشائی بنی رہی اور تنظیم کے ملعون سربراہ لارس تھورسن کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کی، ایسے میں نوجوان نے اپنی بہادری اور عشق رسول سے سرشار ہو کر ملعون کی پٹائی کردی، جس سوشل میڈیا صارفین نے اس کی خوب پذیرائی کی اور ہیرو قرار دے دیا۔

The boy attacked Lars. Which was burning the Quran in Norway. Salute your courage and honor. RT this photo as much as possible. #Islam #Muslims #Respect_Islam #Norway pic.twitter.com/ygmx32fInZ

توہین قرآن مجید پر نوجوان کےکردار پر سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔

Our Hero from #Norway

Our Pride from #Kristiansand

We Salute 🙌 you Brother From 🇵🇰

May Allah bless You Always

The man who attack the racist who are going to burn the #Quran

نعرہ تکبیر اللہ اکبر pic.twitter.com/KoVeyn7L1V

