“ملک لوٹنے والوں پر اللہ کا قہر نازل ہو”

وفاقی وزیرپورٹ اینڈشپنگ علی زیدی نے کہا ہے کہ اللہ کا قہر ان لوگوں پرنازل ہو، جنہوں نے اس ملک کولوٹا۔

بدھ کو علی زیدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر نواز شریف کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پیغام میں کہا کہ فلم گاڈفادربنانے والے فرانسس فورڈ کوپاکستان کے شریف خاندان پرفلم بنانا چاہئیے، اللہ ان تمام لوگوں پرکرم فرمائے جواس عظیم ملک اوراس کے عوام کے لئے جنگ کررہے ہیں اور اللہ کا قہر ان لوگوں پر نازل ہو، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا۔

Francis Ford Coppola who wrote the GodFather should do a film on the Sharif Family of Pakistan.

May Allah bless all who fight & struggle for this great country & it’s people.

May the Wrath of Allah fall on all those who have looted Pakistan. pic.twitter.com/k4A5pIZM83

— Ali Haider Zaidi (@AliHZaidiPTI) November 20, 2019