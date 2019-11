ایشیاپیسیفک سمٹ سے بھارتی پارلیمنٹرین کو دھکے دیکر باہر نکال دیا گیا

ایشیا پیسیفک سمٹ میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو کشمیر پر تقریر کرنے سے روکنے پر بھارتی پارلیمنٹریرین کو دھکے دیکر باہر نکال دیا گیا۔

کمبوڈیا کے دارالحکومت پنوم پن میں جاری ایشیائی پیسیفک سمٹ میں خطاب کے دوران جب ڈپٹی اسپیکرقومی اسمبلی قاسم خان سوری مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کرنے لگے تو ہندوستان کے وفد نے انہیں کشمیر پر تقریر سے روکنے کی کوششیں کی۔

ڈپٹی اسپیکر کی تقریر کے دوران بھارتی پارلیمنٹیرین وجے جولی آپے سے باہر ہوگئے اور تقریب کا پروٹوکول تورٹے ہوئے تقریر کے دوران ہی بیچ میں آکر تقریر روکنے کی کوشش کی جس پر سیکیورٹی اسٹاف نے بھارتی پارلیمنٹیرین کو دھکے دے کر ہال سے باہر نکال دیا۔

ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے انتہائی تحمل سے اپنی تقریر پوری کی اور مسئلہ کشمیر پر روشنی ڈالتے ہوئے عالمی برادری کو کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے آگاہ کیا۔

Today, world can witness RSS’s true face reflecting in Modi’s govt of so called Largest secular democracy. A govt which can’t even tolerate hearing the word ‘Kashmir’ at an intl forum; imagine what atrocities they are inflicting upon Kashmiris for past 100 days #Kashmir pic.twitter.com/f0WqDpOAFi

— PTI (@PTIofficial) November 19, 2019