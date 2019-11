ترکی کا ابوبکر البغدادی کی ہمشیرہ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ

ترک فوج نے شام میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے داعش کے ہلاک ہونے والے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ہمشیرہ کو گرفتار کرلیا ہے۔

پیر کے روز ترک فورسز نے شام کے شمال مشرقی علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے ابو بکرالبغدادی کی بہن کو گرفتار کرلیا۔ ترک حکام کے مطابق 65 سالہ رسمیہ عواد کو اعزاز کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ اس گرفتاری سے داعش کی شام میں موجودگی کے حوالے سے مزید معلومات ملیں گی۔

واضح رہے کہ کچھ روز قبل امریکا نے ابوبکر البغدادی کو امریکی فوجی کارروائی میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس کہ بعد داعش نے بھی ہلاکت کی تصدیق کردی تھی۔

ترک صدر رجب طیب اردوان کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے اس گرفتاری کو ترکی کی دہشت گردوں کے خلاف ایک اور فتح قرار دیا ہے۔

Turkey's fight against terror regardless of its ideology or origin continues unabated.

The arrest of al-Baghdadi's sister is yet another example of the success of our counter-terrorism operations.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 4, 2019