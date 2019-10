امریکا نے ایک بار پھر ابو بکر البغدادی کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کردیا

امریکا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے شمالی شام میں کارروائی کرتے ہوئے داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کو ہلاک کر دیا ہے۔

وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اس حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اہم اعلان کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے دیگر تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔

جبکہ صدر ٹرمپ نے ایک پُراسرار ٹوئٹ کرتے ہوئے اشارہ دیا ہے کہ “کچھ بہت بڑا ہوا ہے”۔

Something very big has just happened!

