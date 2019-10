بھارتی ٹیسٹ کرکٹر نے فواد اور جنید کیلئے آواز بلند کردی

کراچی: بھارتی ٹیسٹ کرکٹر وسیم جعفر نےپی سی بی کی جانب سے فواد عالم اور جنید خان کو آسٹریلیا کے خلاف سیریزکیلئے انتخاب نہ کرنے پر حیرت کا اظہار کردیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر بھارتی ٹیسٹ کرکٹر نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ فواد عالم اور جنید خان کو آسٹریلیا کے خلاف سیریز کیلئے منتخب نہیں کیاگیا۔

بھارتی کرکٹر نے مزید لکھا کہ فواد عالم ڈومیسٹک کرکٹ میں 56 کی اوسط رکھتے ہیں جبکہ جنید کو بھی جب موقع ملا انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی ۔

It amazes me to not see @iamfawadalam25 and @JunaidkhanREAL in Pakistan teams.

Fawad Alam averages 56 in first class cricket and Junaid Khan has always done well whenever he got opportunities.

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) October 22, 2019