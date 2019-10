امریکا نے شام میں فوجی دستوں کی تعیناتی کا اعلان کردیا

=واشنگٹن: امریکا نے شام میں تیل تنصیبات کی حفاظت کیلئے شام میں فوجی دستوں کی تعیناتی کا اعلان کردیا ۔

غیر ملکی میڈیا سروس کے مطابق پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہےکہ امریکی منصوبے کی دوبارہ بحالی شام کی ڈیموکریٹک فورس (ایس ڈی ایف) کے تعاون سے کی جائے گی جو شمالی شام میں آئل تنصیبات کو داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے قبضے میں جانے سے روکے گی۔

پینٹاگون کا کہنا ہےکہ امریکا اپنے اتحادی ایس ڈی ایف کے تعاون کے ساتھ اپنی پوزیشن کی دوبارہ بحالی پر کاربند ہے۔

دوسری جانب سابق سابق امریکی عہدیدار کاکہنا ہے کہ امریکی پالیسی میں دوبارہ یو ٹرن خطے میں مزید تناؤ کا باعث بنے گا ،امریکا کی جانب سے شمالی شام میں فوجی دستوں کی تعیناتی تاریخ اور جغرافیہ کو بری طرح نظرانداز کرنا ہے۔

The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2019