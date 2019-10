وزیر خارجہ کی ہمشیرہ انتقال کر گئیں

اسلام آباد: وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ہمشیرہ لاہور میں انتقال کرگئیں۔

وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ٹوئٹ کرتے ہوئے انتقال کی تصدیق کی ہے۔

ڈاکٹر محمد فیصل ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی کی ہمشیرہ لاہور میں انتقال کر گئیں ہیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ آج بعد از نماز عصر شام ساڑھے چار بجے آبائی گاؤں میں ادا کی جائے گیی۔

صدر ممالک ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے ٹوئٹ میں اظہار تعزیت کرتے ہوئے لکھا کہ:

I am sorry to hear of the death of the sister of @SMQureshiPTI

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ May her soul rest in peace. My condolences to the entire family.

— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) October 25, 2019