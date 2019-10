حریم شاہ کی دوست ان کی حمایت میں بول پڑیں

دفتر خارجہ کی ویڈیو بنانے والی معروف ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ کی دوست صندل خٹک ان کی حمایت میں بول پڑیں۔

نجی ٹی وی کے شو میں گفتگو کرتے ہوئے صندل خٹک نے کہا ہے کہ حریم شاہ نے ویڈیو بناکر کوئی غلط کام نہیں کیا، دفتر خارجہ میں کوئی جا سکتا ہے۔

واضح رہے کہ کچھ دن قبل حریم شاہ نے دفتر خارجہ کی ویڈیو بناکر سوشل میڈیا پر وائرل کردی تھی جس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔

Who allowe #hareemshah to set on chair of PM @ImranKhanPTI pic.twitter.com/xBe1UiLc7i

