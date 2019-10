بھارتی آرمی ایک غنڈہ فورس بن گئی ہے، ترجمان پاک فوج

ترجمان پاک فوج آصف غفور نے کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی ایک غنڈہ فورس بن گئی ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے سربراہ آصف غفور نے بھارتی آرمی چیف کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئےکہا کہ جنرل بپن راوت مسلسل غیرذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں، ان کے بیانات سے علاقائی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔

ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ان کا بیان پاکستان کے ہاتھوں اٹھائے گئے نقصانات کا نتیجہ ہے،بھارتی آرمی چیف کا بیان معصوموں کے خون سے رنگا ہوا ہے۔

انہوں نے کہا کہ بھارتی آرمی کو جعلی سرجیکل اسٹرئیکس سے لے کر اب تک انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، بپن راوت کی کامیابی اپنی فوج کو روگ آرمی میں تبدیل کرنا اور پاکستانی فوج کے ہاتھوں مروانا ہے، ان کے بیانات اپنے سیاسی ماسٹرز کے انتخابی مفادات کے لیے ہے۔

Indian Army Chief’s statements coupled with blood of innocents on hand, losses to Indian forces at the hands of Pakistan Armed Forces, heli crashes due to so called tech fault cum fratricide just to become Indian CDS is actually at the cost of professional military ethos.(2of2).

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) October 25, 2019