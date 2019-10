ٹک ٹاک اسٹار نے وائرل ویڈیو  پر خاموشی توڑ دی

اسلام آباد: ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے متنازع اور وائرل ویڈیو پرخاموشی توڑ دی۔

حریم شاہ نے نجی میڈیا چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ‘میں نے کہا مجھے شاہ محمود قریشی سے ملنا ہے ، مجھے وزیر خارجہ سے ذاتی کام تھا اور اس لیے میں اُن سے ملنے گئی تھی’۔

حریم شاہ کاکہنا تھا کہ ‘میں نے دفتر خارجہ جانے کی کوئی درخواست نہیں دی، شناختی کارڈ چیک کر کے اندر جانے دیا گیا، اعلیٰ سرکاری دفتر کے سیکیورٹی افسر سے اجازت لینے کے بعد ہی اندر داخل ہوئی تھی جبکہ مجھے ویڈیو بنانے پر مجھے کسی نے نہیں روکا’۔

ٹک ٹاک سے شہرت پانے والی اسٹار کا کہنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی اور وزیراعظم عمران خان کی حمایتی ہیں اور پارٹی سے منسلک بھی ہیں۔ وہ سابق وزیر اعظم نوازشریف کے دور میں بھی میں وزیراعظم آفس میں آتی جاتی رہی ہیں ۔

دوسری جانب گزشتہ روز وائرل ہونے والی ویڈیو سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنی رہی ، سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کہیں حریم کو مبارک باد دی گئی تو کہیں پاکستانی اداروں کی سیکورٹی پر سوالات کھٹرے کئے گئے ۔

While Opposition is fighting for PM seat then here comes The Real Thug 😂👇 #HareemShah pic.twitter.com/GPwVujwAxd — Aria Rajpoot (@rajpoot57) October 24, 2019

We welcome first student of PM House University 👍🎓#HareemShah pic.twitter.com/coga1j8Abd — 👑🅢.🅘.🅑.🅑.🅘. 🅨.🅞.🅤.🅢.🅐.🅕.🅩.🅐.🅘.👑 (@Not_your_Nibba) October 23, 2019

Ladies & Gentlemen The Award for "Dare to Sit on PM's chair" goes to #HareemShah

Ps .. "Dewaana kar raha" plays in background while she's receiving the award 😂😂😂 pic.twitter.com/BmoYphf1Lu — ŢĄĻHĄ (@WhatsUpTalha) October 24, 2019

یاد رہے کہ گزشتہ روز حریم شاہ نے اعلیٰ سرکاری دفتر میں اپنی ویڈیو بنائی جس کے بیک گراؤنڈ میں گانا بھی ڈالا اور پھر اسے پوسٹ کردیا گیا تھا ۔ویڈیو میں دیکھا گیا کہ حریم شاہ وزیر خارجہ کی اجلاس کی صدارت کرنے والی کرسی پر بھی بیٹھی ہیں، انہوں نے کانفرنس روم دکھائے جہاں وزیر خارجہ کی اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں۔

واضح رہے کہ میڈیا میں ویڈیو نشر ہونے کے بعد سے وزارت خارجہ شدید دباؤ کا شکارہے جبکہ واقع کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔