ٹک ٹاک گرل کی دفتر خارجہ تک رسائی، سیکیورٹی پر سوالات اٹھ گئے

معروف ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے دفتر خارجہ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کردی۔

دفتر خارجہ اسلام آباد کے ریڈ زون علاقے میں واقع ہے جہاں عام لوگوں کی رسائی ممنوع ہے۔ ٹک ٹاک اسٹار کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سیکیورٹی سے متعلق کئی سوالوں نے جنم لیا ہے۔

ویڈیو نے انتظامیہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ان کو دفتر تک رسائی کیسے ملی؟ اس حوالے سے تحقیقات کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔

ویڈیو دفتر کے کانفرنس حال میں بنائی گئی ہے جہاں وزیر خارجہ غیر ملکی سفارتکاروں اور اپنے ہم منصب سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔

#HareemShah says that she had an appointment with the foreign minister Shah Mahmood Qureshi but when she reached the foreign ministry, he had already left.pic.twitter.com/JGXDJgzT1f

— Ali Salman Alvi (@alisalmanalvi) October 23, 2019