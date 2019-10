کینیڈا میں عام انتخابات: جسٹن ٹروڈو کامیاب لیکن اکثریت سےمحروم

اوٹاوا: کینیڈا کےعام انتخابات میں وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی لبرل پارٹی نےکم اکثریت سے انتخابات میں ایک بار کامیابی سمیٹ کرلی۔

کینیڈا کے عام انتخابات میں دو بڑی جماعتوں لبرل پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا جس میں وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی جماعت نے 304 میں سے 146 نشستیں حاصل کرلیں جبکہ کنزویٹیو پارٹی 100 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔

Thank you, Canada, for putting your trust in our team and for having faith in us to move this country in the right direction. Regardless of how you cast your vote, our team will work hard for all Canadians.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 22, 2019