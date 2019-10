آل کراچی شہید عبدالخالق بلوچ یادگاری فٹبال ٹورنامنٹ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)زیر اہتمام بابل اسپورٹس فٹبال کلب نوالین لیاری کراچی خصوصی تعاون لیاری امن فٹبال گروپ بروز پیر 21 اکتوبر کو 1میچ کھیلا گیا گروپ C سے کوارٹر فائنل ینگ کلری بمقابلہ تنظیم اسپورٹس جو تنظیم اسپورٹس گزری نے 4-0 سے جیت کر گروپ C سے سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر لیاآج کے میچ میں تنظیم اسپورٹس گذری نے ینگ کلری کو آوٹ کلاس کردیا آچ کا میچ یکطرفہ رہاتنظیم اسپورٹس گذری پورے میچ پر چاہی رہی تنظیم اسپورٹس گزری کا 1 گول عاقب نے 15ویں منٹ میں کیا اور مقابلہ 1-0 کردیادوسرا گول محمد خان نے 30 منٹ میں کرکے مقابلہ 2-0 کردیا ہاف ٹائم تک مقابلہ 2-0 رہا-دوسرے ہاف میں بھی ینگ کلری کچھ نہ کرسکی اور51 منٹ میں زین نے گول کرکے مقابلہ 3-0 کردیا میچ کے آخری لمحات میں1 گول مختیار نے 73 منٹ میں کیااورمقابلہ 4-0 کردیا اس طرح تنظیم اسپورٹس گزری نے 4-0 سے جیت کر گروپ C سے سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر لیا۔میڈیا کوار ڈینیٹر آفتاب بلوچ تھے۔ریفری بشیر احمد،جاوید کارلوس اور یوسف فیفا میچ کمیشنر ابوبکر واجو عابد بلوچ،میڈیکل شامیر جمیل تھے آج 22 اکتوبر کو 1میچ کھیلا جائے گا گروپ B سے کوارٹر فائنل لیاری لیبر ولفیئر سینٹر بمقابلہ سندھ مسلم گزری