مزدور کا بلاول بھٹو کے نام کھلا خط

علی اختر بلوچ

جیسا کہ آپ کے نانا ذوا لفقار علی بھٹو نے محنت کشوں کو احترام دیا اور محنت کشوں کی عزت و احترام اور ان کو با اختیار بنانے کی طویل جدو جہد کی۔انہوں نے نہ فقط غریبوں کی سیاست کی ،بلکہ حق مانگنے کا طریقہ بھی دیا۔ آپ کے شہید نانا نے ورکرز ویلفیئر،لیبر پالیسی،ای اوبی آئی سمیت بہت سی اسکیمیں متعارف کروائیں اور مزدوروں کی مراعات میں اضافہ کیا۔ان کی سیاست کا ہی مظہر ہے ،جس کی وجہ سے آج محنت کش مختلف اداروںمیں قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ جس پارٹی کے بانی ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں۔وہ پارٹی محنت کشوں کے حقوق کی علمبردار رہی ہو اوراس پارٹی کے ہزاروں محنت کش جیلوں میں صعوبتیں،مارشل لاء کے کوڑے اور سڑکوں پر تشدد جھیل چکے ہوں، آج اس پارٹی نے محنت کشوں کو نظرانداز کرنا شروع کردیا ہے۔ چونکہ آج آپ اس پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ آپ کی قیادت نے باالخصوص صوبہ سندھ کی حکومت، بیوروکریسی اور پیپلز لیبر بیورو تنظیم نے محنت کش طبقے کو دیوار کے پیچھے لگادیا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے منشور جیسے عظیم پارٹی کے عظیم بانی کی روح کو مزید تڑپایا جا رہا ہے۔ آپ کی موجودہ قیادت کے کارنامے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 18 ویں آئینی ترامیم کے نفاذ کے بعد صوبوں نے اپنی اپنی صوبائی قانون سازی کا عمل شروع کیا۔ صوبہ کی سندھ اسمبلی نے قانون سازی میں تو باقی صوبوں سے کافی بہترقانون سازی کی ہیںلیکن عمل در آمد میں صفر ہیں۔ سندھ فیکٹریز ایکٹ 2015 صوبائی اسمبلی سے پاس کر کے اسے آئین کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے۔اس ایکٹ میں یہ واضح بھی ہے۔ Sindh Factories Act 2015 Section 80(1) Every worker shall be allowed holidays with pay on all days declared by government or Federal Government to be festival holidays. پتہ نہیں کیوں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔سندھ کی خوشحالی اور پورے عالم کو آباد کرنے کی دعا کرنے والے سندھ کے صوفی شاعر حضرت شاہ عبدا لطیف بھٹائیؒ کے عرس مبارک پر اس سال 14 صفر المعظم 1441 ہجری، 14 اکتوبر2019 صوبہ سندھ میں عام تعطیل کا اعلان ہوا۔ تمام دفاتر اور کارپوریشنز بند رہیں۔ لیکن محکمہ محنت سندھ نے فیکٹری ایکٹ کے تحت نوٹیفیکیشن جاری نہ کر کے سندھ کے لاکھوں محنت کش اور بھٹائیؒ کے عقیدت مند وں کو سالانہ عرس سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ۔اس سے پہلے بھی محکمہ محنت سندھ سرمائے داروں کے ساتھ مل کر محنت کشوں کا گلا دباتے رہے ہیں۔ لطیف سرکار کے 273 سالانہ عرس کے موقع14 نومبر 2016 پر محکمہ محنت سندھ کے نوٹیفیکیشن نمبر L-11-H-29/2011 جاری ہونے کے بعدصوبے کے تمام صنعتی اداروں نے بھی چھٹی کا اعلان کردیا تھا، لیکن جب سرمایاداروں اور صنعتکاروں نے محکمہ محنت والوں کو ایسی حکیمی پھکی کھلادی جو رات کی تاریکی میں محکمہ محنت نے صوبے کے تمام صنعتی و تجارتی اداروں میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کردیا تھا اور تمام اداروں میں تعطیل نہیں ہوئی کئی محنت کش چھٹی سے لاعلم رہے۔ سندھ کے لاکھوں مزدوروں کی اجرتیں کاٹی گئیںاور اداروں میں حاضری بھی کم رہی۔ 26 دسمبر2016 آپ کی والدہ شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع پر صنعتکاروں کی تنظیموں نے اپنی ویب سائٹ پر محکمہ محنت کی جانب سے جعلی نوٹیفیکیشن کا کہہ کر 27 دسمبر کی چھٹی نہیں دی گئی تھی۔ لاکھوں محنت کش حیران رہ گئے۔اس وقت مشیر محنت سعید غنی نے کال اٹینڈ نہیں کی ہم نے SMS کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ 2017 میں جب آپ کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی38 ویں برسی منائی گئی تو محکمہ محنت نے چپ سادھ لی۔ 27 دسمبر 2017 بی بی کی شہادت اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 39 ویں برسی کے موقع پر انتخابات کے وجہ سے عام تعطیل دی گئی تھیں۔ اس وقت آپ پارٹی کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے بھی چیئرمین ہیں۔ سندھ کے محنت کشوں کے بہت برے حالات ہیں۔ورکرز ویلفیئر، سوشل سیکورٹی،کم سے کم اجرت پر عمل در آمدوغیرہ کے ذمے داران، افسران و عملہ بری طرح سے ناکام ہیں۔ آپ سے مودبانہ اپیل کرتے ہیں کہ اللہ کے دوست محنت کش طبقے کی طرف بھی تھوڑی توجہ دیں۔