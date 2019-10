وزیراعظم کے معاون برائے انسداد پولیو بابر بن عطاء نے استعفا دے دیا

وزیراعظم عمران خان کے معاون برائے انسداد پولیو بابر بن عطاء نے استعفا دے دیا ہے۔

بابر بن عطاء نے استعفے کا اعلان اپنے ٹوئٹر پیغام میں کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ “میں نے وزیراعظم عمران خان سے درخواست کی کہ مجھے اپنی ذمہ داریوں سے نجات دی جائے تاکہ میں اپنے خاندانی معاملات کو دیکھ سکوں”۔

انہوں نے مزید کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے تمام وہ کوششیں کی جس میں ملک سے پولیو کا خاتمہ میری اولین ترجیع تھی۔

1: After a stint of over a year as the Prime Ministers Focal Person for Polio, I have asked the PM to relieve me of my duties because of some personal reasons pertaining to my family. During this time I got a chance to work with the best minds in the world 1/4

