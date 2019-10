جرمنی نے بھی ترکی کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دی

شام کے شمال مشرقی علاقے میں جاری کرد جنگجوؤں کے خلاف ترک فوجی کارروائیوں پرجرمنی نے بھی انقرہ حکومت کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دی۔

جرمن ایوان زیریں میں خطاب کرتے ہوئے چانسلر انیجلا میرکل نےاعلان کیا کہ جرمنی ترکی کو شام میں فوجی کارروائیوں کے باعث ہتھیاروں کی فراہمی روک رہا ہے۔

چانسلر انیجلا میرکل نے اپنے خطاب میں کہا کہ: “میں گزشتہ کئی دنوں سے ترکی پر فوجی کارروائیاں روکنے پر روز دے چکی ہوں اور ایک پھر بار کہہ رہی ہوں کہ ترکی فوراً یہ کارروائیاں روکے”۔

انہوں نے مزید کہا کہ: “یہ ایک انسانی المیہ ہے جس کے بڑے جغرافیائی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے جرمنی نے ترکی کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا فیصلہ کیا ہے”۔

ترک افواج کی جانب سے شام میں کرد دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے آغاز پر امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ترک ہم منصب اردوان کو لکھا گیا غیرمعمولی خط منظر عام پرآ گیا۔

امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق خط اتنا عجیب ہےکہ وائٹ ہاؤس سے اس کے حقیقی ہونے کی تصدیق کرانا پڑی۔

امریکی صدر نے خط لکھا کہ آپ ہزاروں افرادکو مارنے کا ذمہ دار نہیں بنناچاہتے، میں بھی ترک معیشت تباہ کرنے کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا۔میں نے آپ کے کئی مسائل حل کیے، دنیا کو نیچا نہ دکھائیں، آپ ایک عمدہ سمجھوتہ کر سکتے ہیں۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے طیب اردوان کو تحکمانہ انداز میں کہا کہ اکھڑ اور احمق مت بنو، انسانیت کے انداز سے اقدام اٹھایا تو تاریخ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد رکھے گی، اچھے اقدام نہ ہوئے تو تاریخ آپ کو شیطان کی حیثیت سے یاد کرے گی۔

امریکی صدر نے لکھا کہ کرد فوجی جنرل مظلوم عابدی آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جنرل مظلوم وہ رعایتیں دینے پر تیار ہیں جو کبھی نہیں دیں، جنرل مظلوم کا مجھے بھیجا گیا خط بھی آپ کو ارسال کررہا ہوں۔

شام میں کردملیشا کیخلاف ترک فورسز کا آپریشن نویں روز میں داخل ہوگیا ، ترک آپریشن کے نتیجے میں 673سے زائد کرد ملیشیا کےدہشت گرد ہلاک کیے جاچکے ہیں ۔

شام میں جاری ترک آپریشن (بہار امن )نویں روز میں داخل ہوگیا ہے جس میں کرد ہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے 673 سے زائد د دہشت گرد وں کو ہلاک کیا جاچکا ہےجبکہ 100 کلومیٹر کا علاقہ واگزار کرالیا گیا ہے ۔

دوسری جانب کردوں سےمعاہدے کےبعدشامی اورروسی فوج بھی کوبانی کےسرحدی علاقے میں داخل ہوگئی ہیں۔

ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیلیےترک صدر طیب اردوان22 اکتوبر کو روس کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ روسی صدرپیوٹن سےشام ،علاقائی صورتحال پرتبادلہ خیال کریں گے۔

تاہم ترکی میں موجود امریکی سیکیورٹی مشیر کی ترک وزیر دفاع سے ملاقات کی ، شام کی صورتحال،سیف زون،دفاع ،سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان ملتوی ہوگیا ہے۔اہم سفارتی ذرائع کے مطابق ترکی کے صدر طیب اردوان 23اکتوبر کو سرکاری دورے پر پاکستان آرہے تھے تاہم ترکی اور شام کے درمیان جاری کشیدگی کی وجہ سے دورہ ملتوی کردیا گیا ہے۔ذرائع کا کہنا ہے کہ دورے کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔

روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے ترک صدر رجب طیب اددوان سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔

کریملن کے صدارتی محل سے جاری بیان کے مطابق روسی صدرولادی میرپیوٹن نے ترک صدررجب طیب اردوان سےٹیلیفون کر کے شمالی شام میں تر ک آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو کیا،دونوں رہنماؤں نےترک،شامی فوج کےدرمیان ممکنہ ٹکراؤسےبچنےکی ضرورت پربھی بات چیت کی۔

روسی صدرنےترک ہم منصب کودورہ ماسکو کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ وہ شمالی شام کے مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔

واضح رہے کہ شمالی شام کے اہم شہر منبج میں ترک اور شامی فورسز کے درمیان روسی فورسز دیوار بن کر کھڑی ہیں تاکہ بشار الاسد اور ترک فوج میں تصادم نہ ہونے دیا جائے۔

ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شام میں جنگ بندی کا مطالبہ رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کبھی بھی جنگ بندی کا اعلان نہیں کرے گا۔

ترک صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکا شام کے شمال مشرقی علاقےمیں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکا نے ترکی پر معاشی اور تجارتی پابندیاں عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ ترکی فوراً شام میں جنگ بندی کا اعلان کرےجسے آج ترک صدر نے مسترد کردیا ہے۔

رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی پر شدیددباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کرد جنگجوؤں کے خلاف جاری فوج کارروائیوں کو روکے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی پر بھاری معاشی اور تجارتی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں مگر ان سب کے باوجود ہماری نیت صاف ہے، ہمیں پابندیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔

واشنگٹن: امریکا کے انخاء کے بعد شام میں جاری ترک فوجی آپریشن پر بات چیت کیلئے امریکی نائب صدر مائیک پینس اور وزیر خارجہ مائیک پومپیو ترکی کے دورے پر روانہ ہوگئے ۔

امریکی میڈیا کے مطابق مائیک پینس جمعرات کو ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کریں گےاور شام کی صورت حال پر بات کریں گے جبکہ وفد میں مائیک پومپیو کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن بھی شامل ہوں گے۔

وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ترک صدر سے بات چیت میں امریکی نائب صدر شام میں جنگ بندی اور مذاکرات پر زور دیں گے۔

مائیک پینس کا کہنا ہے کہ جب تک شام کے معاملے کا حل تلاش نہیں کیا جاتا ٹرمپ اس وعدے پر قائم رہیں گےاور ترکی کے خلاف سخت معاشی پابندیاں برقرار رہیں گی ۔

دوسری جانب رواں ہفتے امریکا کے جانب سے نائب صدر نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی کےوزیر دفاع، توانائی اور داخلہ پر پابندیاں عائد کررہے ہیں ۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں یہ بات مسلسل کی جارہی ہے کہ امریکا نےانخلاء کے وقت ترکی کو شام میں داخل ہونے کا کوئی اشارہ دیا تھا۔آج صدر ایردوان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے سختی سے کہا کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کے لیے تیار ہوجائیں۔

واضح رہے کہ ترک صدر نے امریکی دھمکی کے جواب میں کہا ہے کہ “ترکی اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کیلئے ہر حد تک جائے گا “۔

امریکا نے ترکی پر معاشی اور تجارتی پابندیاں عائد کرتے ہوئے شام میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کردیا ہے۔

امریکا کے نائب صدر مائیک پینس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ترکی پر معاشی اور تجارتی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے انقرہ حکومت سے شام میں جاری فوجی کارروائیاں روکنے اور جنگ بندی مطالبہ کیا ہے۔

واضح رہے کہ ترکی شام کے شمال مشرقی علاقے میں کرد جنگجوؤں کے خلاف فوجی کارروائیاں کر رہا ہے جس میں اب تک 500 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوچکے ہیں۔ فوجی کارروائیوں کا مقصد اس علاقے میں ترکی میں موجود شامی محاجرین کے لیے”محفوظ علاقہ” قائم کرنا ہے۔

مائیک پینس نے بتایا ہے کہ امریکا نے ترک حکومت کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور وزیر تونائی پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ ان وزرا کے امریکا میں موجود اثاثوں کو منجمد کیا جائے گا جبکہ ان کے ساتھ ہر قسم کی لین دین معطل کردی گئی ہیں۔

امریکی نائب صدر کے مطابق صدر ٹرمپ نے ترکی کے ساتھ 100 بلین کے تجارتی معاہدے کو بھی فی الحال روک دیا ہےاور ساتھ ہی اسٹیل کے نرخوں میں 50 فیصداضافے کا بھی اعلان کیا ہے۔

ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اپنے نائب صدر اور قومی سلامتی کے مشیر کو مذاکرات کے لیے ترکی بھیجیں گے۔

ترک وزارت دفاع نے کہا ہے کہ شمالی شام میں کرد ملیشیا کےخلاف آپریشن میں اب تک 550 کرد دہشتگرد مارے گئے ہیں۔

ایک بیان میں ترک وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ شام کے شمال مشرقی علاقے میں ترک فورسز کی پیش قدمی جاری ہے اور آپریشن کامیابی سے تیسرے روز بھی داخل ہوگیا ہے، ترک اوراتحادی فورسزنےآپریشن میں تل ابیض ضلع کا مرکزی علاقہ کلیئرکرالیا ہے جب کہ دوشہروں کے مرکزی علاقوں سمیت 56 گاؤں کردوں کےقبضے سے آزاد کرالیے گئے ہیں۔

ترک آپریشن کے خلاف کردوں کے لیے شامی حکومت کی فوج مدد کو آن پہنچی۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ترک آپریشن کیخلاف شامی حکومت نےاپنی فوج شمالی سرحد پربھیجنےپرکردوں سےاتفاق کرلیا ہے جس کے بعد کردوں کی مدد کے لیے شام کی فوج کو ملک کے شمال میں تعینات کر دیا گیا ہے۔

کردوں کی زیر اثر انتظامیہ نے فیس بک پر اپنے بیان میں لکھا کہ شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ طے پاگیا ہے جس کے تحت شامی حکومتی فورسز ترک افواج سے مقابلے کے لیے ساتھ دیں گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیرین ڈیموکریٹ فورسز(ایس ڈی ایف) کی مدد کے لیے بشار الاسد کی افواج شمالی شام میں ترک سرحد پر تعینات کی جائیں گی۔

ترکی کے منبع امن آپریشن کے باعث شدید لڑائی میں اپنے کسی جانی نقصان کے پیش نظر امریکا نے شمالی شام میں تعینات اپنی فوج کو نکال لیا ہے جب کہ امریکی صدرکا یورپی ملکوں سےشام میں قید داعش قیدیوں کوواپس لینےکامطالبہ کیا ہے۔

ترکی کی وزارتِ دفاع نے اعلان کیا ہے کہ منبع امن کارروائی کے دوران شام میں دریائے فرات کے مشرقی کنارے کے علاقے میں اہم سرحدی شہر راس العین کا انتظام تُرک فوج کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔

وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 9 اکتوبر سے اب تک تُرک فوج نے راس العین میں دہشت گردوں کے اہداف کو توپ خانے اور ایف 16 طیاروں سے تباہ کر دیا ہے ۔ جب کہ زمین پر کمانڈوز کے ساتھ شامی قومی فوج نامی ترکی کے حلیف مزاحمت کاروں نے پیش قدمی کی۔ اولین طور پر راس العین اور تل ابیض کے درمیانی علاقے میں واقع 14 دیہات امریکا نواز کرد جنگجوؤں سے چھڑائے جاچکے ہیں۔

تُرک وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اب تک 459 کرد جنگجو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔

فوجی کارروائی کے دوران غلطی سے امریکی فوج کی ایک چوکی بھی زد میں آگئی۔ شام میں تعینات امریکی فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ تُرک فوج کی گولہ باری کی زد میں امریکی فوج کی ایک چوکی بھی آئی ہے، تاہم گولہ باری کے نتیجے میں امریکی فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

پینٹاگون کے مطابق اس واقعے پر تُرک فوج کو متنبہ بھی کیا گیا ہے ۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگان کے مطابق شام کے شہر عین العرب (کوبانی) کے اطراف موجود امریکی فوجیوں کو ترکی کے ٹھکانوں پر موجود توپ خانوں کی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے ۔

ہفتے کے روز جاری کردہ بیان میں پینٹاگان نے واضح کیا کہ ترکی کی فائرنگ کی کارروائی کے بعد امریکی فوج عین العرب سے نہیں نکلی اور واقعے میں کوئی امریکی فوجی زخمی نہیں ہوا۔ پینٹاگان کا مزید کہنا ہے کہ واشنگٹن اب بھی شام میں ترکی کی فوجی کارروائی کو مسترد کرتا ہے اور ترکی کو چاہیے کہ ایسی کارروائیوں سے گریز کرے جس کا نتیجہ فوری دفاعی عمل کی صورت میں نکل سکتا ہو۔ ترکی کی توپوں نے عین العرب میں بین الاقوامی اتحاد کے اڈے کو نقصان پہنچایا، جب کہ وہاں موجود بعض امریکی اور فرانسیسی فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات گردش میں ہیں۔

دوسری جانب تُرک افواج نے امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ شام میں کارروائی کے دوران امریکی چوکی ان کا ہدف نہیں تھا، بلکہ گولہ باری امریکی چوکی کے قریب کرد جنگجوؤں کے ایک عسکری ہدف پر کی گئی تھی، جہاں سے گزشتہ روز کرد جنگجوؤں نے تُرک پولیس اسٹیشن پر میزائل داغے تھے ۔ تُرک وزیر خارجہ نے معاملے کی سنگینی کا ادارک کرتے ہوئے پینٹاگون سے رابطہ کیا تھا اور دونوں ممالک کے درمیان روابط مزید مستحکم بنانے پر زورد دیا، تاکہ اس قسم کے واقعات مزید رونما نہ ہوسکیں اور اعتماد کی فضا قائم رہے ۔ واضح رہے کہ ترکی شام میں محفوظ علاقے کے قیام کے لیے یہ کارروائی کررہا ہے۔

شام سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ہی ملک میں شدید تنقید کا سامنا ہے۔ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس انخلا کےفیصلے کے دفاع میں ایک بار پھر ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں دے ڈالی ہیں۔

واضح رہے کہ امریکی صدر اس سے قبل بھی ترکی کو معیشت تباہ کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔صدر ٹرمپ نے اپنے فیصلے کے دفاع میں کہا ہے کہ:”مجھے نہیں لگتا کہ ہماری فوج کو ترکی اور شام کے مابین سرحدوں کی حفاظت کے لیے اگلے مزید50 سالوں کے لیے وہاں ہونا چاہیے، جبکہ ہم خوداپنی سرحدوں کی حفاظت کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں”۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ:”بعض اوقات ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اپنے ہیروز(امریکی فوجیوں) کو واپس لانا چاہیے”۔

12 اکتوبر

ترک فوج نے شام کے شمال مشرقی علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے اب تک کم از کم 415 کرد جنگجوؤں کو ہلاک کردیا ہے.

یہ دعویٰ ترک وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کیا ہے۔وزیردفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ترک فوج نے رات گئے زمینی اور فضائی کارروائیاں کرتے ہوئے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ متعدد کارروائیوں میں اب تک کم از کم 415 کرد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔

عرب ممالک کی تنظیم ’عرب لیگ‘ نے شمالی شام میں کردباغیوں اور داعش کے دہشتگردوں کے خلاف فوجی کارروائی کو عرب سرزمین پر حملہ قرار دے دیا۔

سیکرٹری جنرل احمد ابوالغیط نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترک فوج کی شام میں کارروائی’عرب سرزمین پر حملہ اور اس کی خودمختاری کے خلاف جارحیت ہے‘۔

عراقی وزیر خارجہ اور عر ب لیگ کے حالیہ سیشن کے صدر محمد علی الحکیم نے مصر میں عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں ترکی کی کارروائی کی شدید مذمت کی ہے۔انہوں نے لیگ کے اراکین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ باڈی میں شام کی رکنیت بحال کرے۔

شمالی شام میں دہشتگردوں کیخلاف آپریشن میں پیش قدمی کے دوران ترک فوج نے غلطی سے امریکی چوکی کو نشانہ بنا ڈالا۔

شام میں تعینات امریکی فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ترک فوج کی گولہ باری کی زد میں امریکی فوج کی ایک چوکی بھی آگئی تاہم گولہ باری کے نتیجے میں امریکی فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔پینٹاگون کے مطابق اس واقعے پر ترک فوج کو متنبہ بھی کیا گیا ہے۔

چیئرمین آف جوائنٹ چیفس آف اسٹاف آرمی جنرل اے میلی نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی اپنے ترک ہم منصبوں کے ساتھ شمالی شام میں جاری’آپریشن امنِ بہار‘ میں بھرپور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور ترک فوج شام میں امریکی فوج کے مقامات کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے ۔

دوسری جانب ترک افواج نے امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ شام میں کارروائی کے دوران امريکی چوکی ان کا ہدف نہيں تھا بلکہ گولہ باری امریکی چوکی کے قریب کرد جنگجوؤں کے ايک عسکری ہدف پر کی گئی تھی جہاں سے گزشتہ روز کرد جنگجوؤں نے ترک پولیس اسٹیشن پر میزائل داغے تھے۔

وزیراعظم عمران خان نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون کرکے شام کے معاملے پر ان کے موقف کی حمایت کردی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون کیا جس میں خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم نے شام کے معاملے پر ترک صدر کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ پاکستان ترکی کے موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔

وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ترکی کو درپیش چیلنجز اور خطرات کو سمجھتا ہے لہذا دہشت گردی کے خلاف ترکی کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔

وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے بھی دہشت گردی کے باعث 70 ہزار جانوں کا نقصان برداشت کیا۔ وزیراعظم عمران خان نےکہا کہ وہ ترکی کی شام کے مسئلے کے حل، خطے میں امن وا ستحکام کی کوششوں میں کامیابی کے لیے دعاگو ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام آپ کے دورے اور شاندار استقبال کے منتظر ہیں۔

پاکستان کی جانب سے ترکی کی حمایت کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر بھی بھرپور حمایتی مہم شروع ہوگئی۔پاکستان میں ٹوئٹر پر ’ترکی اکیلا نہیں‘ کا ٹرینڈ بن گیا۔

