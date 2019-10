سیکولرزم کا باطن

محمد فیصل

قوموں کی تاریخ کی تدوین ایک مسلسل عمل ہے اور یہ اپنی فطری رفتار سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تاریخ کا وہ باب جو محض قیاس پر مبنی ہے اسے بھی بعض اوقات اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ بھی مبنی برحقیقت ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہو تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے کئی بار دہرایا جائے کیونکہ اس سے امکان پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس تکرار سے لوگ اسے حقیقت یا سچ مان ہی جائیں۔ بالکل اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے مملکت پاکستان کا، ہر دور کا سیکولر یا اسلام بیزار طبقہ ایک ہی بات کو مختلف زاویوں سے دہراتا رہتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان اسلام کے لیے نہیں بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشی و معاشرتی تحفظ کے لیے بنایا تھا۔ ارے بھائی کوئی ان لوگوں کو سمجھائے کہ کیا اسلام کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہوسکتا ہے یا کوئی ملک اسلامی اصولوں کے بغیر قائم ہوکر خود کو اسلامی ملک کہلا سکتا ہے۔

مگر رکیے! یہ آزاد اور روشن خیال ذہنیت کا دعویٰ کرنے والے خود اندر سے کس قدر تنگ نظر و تنگ دل ہوتے ہیں اس کی ایک مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان کے ایک معروف کالم نگار اور دانشور جو ہر جگہ ہر وقت اسلام کی بات کرتے ہیں، خدا کی بات کرتے ہیں، رسول اکرمؐ کی بات کرتے ہیں، وہ ایک نجی ٹیو وی کے ایک ایسے پروگرام میں اظہارِ خیال کرنے کے لیے مدعو کیے گئے تھے جس کا ایجنڈا ’’تعلیم‘‘ سے متعلق کسی عنوان سے تھا۔ مگر آزاد خیال ٹی وی کے پروگرام کے منتظمین نے انہیں یہ کہہ کر نصف سے بھی کم وقت میں یہ کہہ کر رخصت کردیا کہ آپ تو ’’تعلیم‘‘ کے عنوان کو ’’اسلامی‘‘ بنا کر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ استغراللہ! بات سمجھ میں آئی آپ کوکہ جیسے ’’اسلامی‘‘ ہو کر بات کرنا کوئی معیوب چیز ہو۔ اللہ اکبر اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن

جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا

یہ تو صرف ایک مثال ہے جو ہم نے آپ کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے ملک کا ’’دین بیزار‘‘ طبقہ جو خود کے لیے تو آزادی ٔ اظہار کے نام پر ہر طرح کی مادر پدر آزادی (’’خدا سے آزادی‘‘، ’’رسول اکرمؐ سے آزادی‘‘، ’’اسلامی تہذیب سے آزادی‘‘)، چاہتا ہے مگر وہ معاشرے میں مکالمہ یا گفتگو کا ماحول نہ تو خود پیدا کرتا ہے اور نہ ہی ایسے ماحول کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بجائے وہ معاشرے کو ’’خود کلامی‘‘ کے جبر کا شکار بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ دلچسپ صورتحال تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ طبقہ اسلام بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ’’مولوی‘‘ یا ’’ملاّ‘‘ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ ارے بھئی! ہمارے تو کیا، ہمارے دادا کے پر دادا کے زمانے سے بھی پہلے تک برصغیر میں کہیں ہمیں کسی ’’مولوی‘‘ یا ’’مللاّ‘‘ کی حکومت نظر نہیں آئی تو پھر انہیں کیوں تنقید کا نشانہ بناتے ہو۔ آپ کو وجہ سمجھ میں آئی کیونکہ ان کا تعلق اسلام سے ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ سیکولر اور لبرل افراد کا ’’اصل مسئلہ‘‘ کیا ہے۔

آئیے ہم اب آپ کو عنوان کے دوسرے پہلو کی طرف لے جاتے ہیں۔ مملکت پاکستان میں ایسے صحافیوں، کالم نگاروں اور دانشوروں کی کمی نہیں ہے جو باقاعدہ ’’اسلام‘‘، ’’اسلامی تہذیب‘‘ اور ’’اسلامی تاریخ‘‘ کے بارے میں آئے دن ’’بکواس‘‘ کرتے رہتے ہیں۔ ایک اخبار میں ہم نے ایسے کئی کالم نگاروں کو پڑھا ہے جن میں ایک کالم نگار یاسر پیرزادہ ہیں۔ بالکل اسی طرح معروف انگریزی روزنامہ ڈان میں بھی آپ کو ایسے کالم نگاروں کی ایک بڑی تعداد مل جائیگی۔ انہی میں ندیم ایف پراچہ بھی ایک کالم نگار ہیں۔ یہ وہ کالم نگار ہیں جو کبھی بھی ’’اسلام‘‘ سے اپنے بغض کو براہ راست بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتے ان کے کالموں کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کا باطن کتنا دین بیزار ہے۔ ایک جگہ اقبال کہتے ہیں!

ایں بنوک ایں فکر چالاک یہود

نور حق از سینہ آدم ربود

ہم یہاں پر آپ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اس شعر کے معنیٰ، کو وسعت دیتے ہوئے ’’بینک‘‘ سے ’’سیکولرزم‘‘ تک اور ’’یہود‘‘ کو مزید وسیع کرتے ہوئے ’’سیکولرزم کے علم برداروں‘‘ تک لے جائیے۔

موجودہ زمانے میں الیکٹرونک میڈیا نے غیر معمولی اہمیت حاصل کرلی ہے، چینلوں کی بھرمار ہے اور ان چینلوں سے تعلق رکھنے والے اینکروں کو ہم ’’پرکشش تنخواہ اور مراعات‘‘ سے متاثر ہو کر چینل بدلتے دیکھتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اردو میں نشر ہونے والے ان چینلوں کے بعض پروگراموں کے نام بھی انگریزی میں رکھے جاتے ہیں۔ انہی اینکروں میں ایک صاحب معید پیرزادہ بھی ہیں جو ایک ایسے ہی پروگرام کے میزبان ہیں، ایک بار فرما رہے تھے کہ قائد اعظم ؒ نے جدوجہد آزادی کے دوران کبھی بھی اسلام کا نام استعمال نہیں کیا بلکہ قائد اعظم ہمیشہ مسلمانان برصغیر کے معاشی مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ معید صاحب کا یہ بیانیہ، ’’نظریہ پاکستان جو اسلام پر مبنی ہے‘‘۔ پر براہ راست فکری وار ہے۔ مگر ٹھیریے! کیا کسی نظریاتی ملک میں اس طرح اس کے نظریے پر براہ راست حملے کی کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے؟ یقینا نہیں۔ تو پھر آخر مملکت خداداد پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو، ماضی کے معروف بیورو کریٹ قدرت اللہ شہاب مرحوم اور سابق صدر جنرل محمد ایوب خان کے درمیان ایک اختلافی واقعے پر جنرل محمد ایوب خان کی زبانی ادا ہونے والے تاریخی فقرے کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں۔ جنرل محمد ایوب خان نے اسلام اور پاکستان کے درمیان جو تعلق ہے اسے ان الفاظ میں بیان کیا تھا۔

“Pakistan has no escape from Islam.”