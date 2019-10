چترال کی دلکش وادیوں میں شاہی جوڑے کی سیر

برطانوی شاہی جوڑا شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن ان دنوں پاکستان کے چار روزہ دورے پر ہیں۔مارگلہ ہلز اور پاکستان مانومنٹ کی سیرکے بعدشاہی جوڑا چترال کی حسین وادیوں کی سیر کرنے پہنچ گیا۔

Chitral welcomes the Duke and Duchess of Cambridge, the Royal Couple will be visiting different historical and culturally-rich parts of Chitral. #RoyalsVisitPakistan pic.twitter.com/Awbp9K8Hey

— Govt of Pakistan (@pid_gov) October 16, 2019