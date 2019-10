مقبوضہ کشمیر میں پوسٹ پیڈ موبائل فون سروس بحال

سرینگر : بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں 72 روز سے جاری کرفیو کے دوران پوسٹ پیڈ موبائل فون سروس بحال کردی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق حکمراں جماعت بی جے پی نے 72 روز سے جاری مقبوضہ وادی میں کرفیو کے دوران ہی پوسٹ پیڈ موبائل فون سروس بحال کیاجبکہ انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے ۔

بھارت میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پیر کی سہہ پہر وادی میں 40 لاکھ پوسٹ پیڈ موبائل فون عملی طور پر کام کرنا شروع ہوجائیں گے۔ تاہم انٹرنیٹ سروس پر پابندی برقرار رہے گی۔

Postpaid mobile services restored in the remaining parts of Jammu & Kashmir. Visuals from Srinagar. pic.twitter.com/ncm3NJD1b6

— ANI (@ANI) October 14, 2019