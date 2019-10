ترکی کا 415 کرد جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ

ترک فوج نے شام کے شمال مشرقی علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے اب تک کم از کم 415 کرد جنگجوؤں کو ہلاک کردیا ہے.

یہ دعویٰ ترک وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کیا ہے۔وزیردفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ترک فوج نے رات گئے زمینی اور فضائی کارروائیاں کرتے ہوئے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ متعدد کارروائیوں میں اب تک کم از کم 415 کرد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔

عرب ممالک کی تنظیم ’عرب لیگ‘ نے شمالی شام میں کردباغیوں اور داعش کے دہشتگردوں کے خلاف فوجی کارروائی کو عرب سرزمین پر حملہ قرار دے دیا۔

سیکرٹری جنرل احمد ابوالغیط نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترک فوج کی شام میں کارروائی’عرب سرزمین پر حملہ اور اس کی خودمختاری کے خلاف جارحیت ہے‘۔

عراقی وزیر خارجہ اور عر ب لیگ کے حالیہ سیشن کے صدر محمد علی الحکیم نے مصر میں عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں ترکی کی کارروائی کی شدید مذمت کی ہے۔انہوں نے لیگ کے اراکین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ باڈی میں شام کی رکنیت بحال کرے۔

شمالی شام میں دہشتگردوں کیخلاف آپریشن میں پیش قدمی کے دوران ترک فوج نے غلطی سے امریکی چوکی کو نشانہ بنا ڈالا۔

شام میں تعینات امریکی فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ترک فوج کی گولہ باری کی زد میں امریکی فوج کی ایک چوکی بھی آگئی تاہم گولہ باری کے نتیجے میں امریکی فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔پینٹاگون کے مطابق اس واقعے پر ترک فوج کو متنبہ بھی کیا گیا ہے۔

چیئرمین آف جوائنٹ چیفس آف اسٹاف آرمی جنرل اے میلی نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی اپنے ترک ہم منصبوں کے ساتھ شمالی شام میں جاری’آپریشن امنِ بہار‘ میں بھرپور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور ترک فوج شام میں امریکی فوج کے مقامات کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے ۔

دوسری جانب ترک افواج نے امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ شام میں کارروائی کے دوران امريکی چوکی ان کا ہدف نہيں تھا بلکہ گولہ باری امریکی چوکی کے قریب کرد جنگجوؤں کے ايک عسکری ہدف پر کی گئی تھی جہاں سے گزشتہ روز کرد جنگجوؤں نے ترک پولیس اسٹیشن پر میزائل داغے تھے۔

وزیراعظم عمران خان نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون کرکے شام کے معاملے پر ان کے موقف کی حمایت کردی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون کیا جس میں خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم نے شام کے معاملے پر ترک صدر کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ پاکستان ترکی کے موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔

وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ترکی کو درپیش چیلنجز اور خطرات کو سمجھتا ہے لہذا دہشت گردی کے خلاف ترکی کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔

وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے بھی دہشت گردی کے باعث 70 ہزار جانوں کا نقصان برداشت کیا۔ وزیراعظم عمران خان نےکہا کہ وہ ترکی کی شام کے مسئلے کے حل، خطے میں امن وا ستحکام کی کوششوں میں کامیابی کے لیے دعاگو ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام آپ کے دورے اور شاندار استقبال کے منتظر ہیں۔

پاکستان کی جانب سے ترکی کی حمایت کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر بھی بھرپور حمایتی مہم شروع ہوگئی۔پاکستان میں ٹوئٹر پر ’ترکی اکیلا نہیں‘ کا ٹرینڈ بن گیا۔

Turkey's Operation Peace Spring received support from Pakistanis on Twitter, who started #TurkeyIsNotAlone. People from other countries also chimed in pic.twitter.com/amY48WJmg9

— TRT World (@trtworld) October 12, 2019