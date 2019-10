شام میں کرد باغیوں کیخلاف آپریشن: ٹرمپ کی ادروان کو دھمکیاں

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ترکی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا اپنے ہزاروں فوجی شام بھیج کر ترکی کے خلاف مسلح طور پر فتح حاصل کر سکتا ہے۔

صدر ٹرمپ نے ٹوئٹ کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ:

امریکی صدر نے ترکی کو بتایا کہ:

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

