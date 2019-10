ایرانی خواتین نے 40 سال بعد مردوں کا میچ دیکھا

تہران: ایران میں پابندی کے 40 سال بعد خواتین نے مردوں کا میچ دیکھا جس کا مطالبہ فٹ بال کی عالمی تنظیم ‘فیفا’کی جانب سے کیا گیا تھا۔

تہران نے40 سال قبل سن 1979ء میں خواتین پر اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے پر پابندی عائد کردی تھی۔

ایران اور کمبوڈیا کے درمیان عالمی کپ 2022 کے کوالیفائنگ میچ کو دیکھنے کیلئےتقریباً 4 ہزار ایرانی خواتین میچ دیکھنے تہران کے فٹ بال اسٹیڈیم پہنچیں۔جن کی سیکیورٹی پر 150 خواتین اہلکار تعینات تھیں۔

Holding our tears back as women in #Iran attend a football game in Azadi Stadium.

Sahar Khodayari self-immolated outside a courthouse where she was facing prosecution for trying to defy the state ban on women in stadiums https://t.co/AMUZaK0gax. pic.twitter.com/90SI12smnR

