آئیڈیا دیں،20 لاکھ انعام پائیں، فواد چوہدری کی پیشکش

وفاقی وزیرسائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے پولیس ناکوں سے چھٹکارے کیلئے بہترین ٹیکنالوجی آئیڈیا دینے والے شخص کو 20لاکھ انعام دینے کا اعلان کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیرسائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پولیس ناکوں سے چھٹکارے کیلئےتجاویز مانگی ہیں ۔انہوں نے اعلان کیا کہ بہترین ٹیکنالوجی آئیڈیا کے حامل شخص کو 20 لاکھ انعام دیں گے،تین ہفتے میں ناکوں سے چھٹکارے کیلئے ٹیکنالوجی سلوشن جمع کرائے جاسکتے ہیں۔

Hi there! How can we get rid of Police Nakas (search points) come up with technology solutions, we ll award 2 Million to the winning idea…. you have three weeks get-set-go

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) October 11, 2019