برطانوی صحافی اب تک شہباز شریف کے مقدمے کے منتظر

اسلام آباد: برطانوی صحافی ڈیوڈ روزکا کہنا ہے کہ وہ اب تک شہباز شریف کی جانب سے ہتک عزت کے مقدمے کا منتظر ہے۔

مسلم لیگ ن کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کرپشن کو بے نقاب کرنے والے برطانوی صحافی ڈیوڈ روز نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ شہباز شریف نے اب تک ان کے کیخلاف مقدمہ نہیں کیا اور نہ ہی اب تک اُن کے اخبار کیخلاف کسی بھی قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔

Hello Pakistani friends. A lot of you have been asking if Shehbaz Sharif has commenced a lawsuit against me and my newspaper yet.

انہوں نے لکھا کہ میرے ذرائع کے مطابق میرے آرٹیکل کے بعدنیب، ایسٹ ریکوری یونٹ سمیت دیگر تحقیقاتی ادارے اس معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں جس کی وجہ سےشہباز شریف بہت مصروف ہوگئے ہیں اور اسی مصروفیت میں انہوں نے میرے خلاف قانونی چارہ جوئی کو بھی بھلا دیا ہے۔

Sources tell me that investigations by NAB and the Asset Recovery Unit into allegations against Shahbaz Sharif have continued with some vigour since my article was published. This may explain why he hasn't filed a lawsuit: they have been keeping him busy. https://t.co/8MMkCkErCv

— David Rose (@DavidRoseUK) October 8, 2019