”کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کو جواز بناکر بھارت حملہ کرسکتا ہے“

وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آزادکشمیر سےکنٹرول لائن کی خلاف ورزی کرنے سے بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر تشدد بڑھانے کا جواز مل جائے گا۔

وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو بھی آزاد کشمیر سے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کرے گا دراصل وہ بھارتی بیانیے کے ہاتھوں میں کھیلےگا۔ ایل اوسی کی خلاف ورزی کوبہانہ بنا کربھارت لائن آف کنٹرول پر حملہ کرسکتا ہے۔

وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد کی آڑ میں دہشت گردی کو فروغ دے رہاہے۔ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد کو اسلامی دہشت گردی قراردینے کی کوشش کرتا ہے۔

انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں دو ماہ سےغیرانسانی کرفیوپرآزادکشمیرکے لوگوں کاغصہ سمجھ سکتا ہوں۔

I understand the anguish of the Kashmiris in AJK seeing their fellow Kashmiris in IOJK under an inhumane curfew for over 2 months. But any one crossing the LoC from AJK to provide humanitarian aid or support for Kashmiri struggle will play into the hands of the Indian narrative –

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 5, 2019