افغان ٹیم کے معروف آل راؤنڈکے انتقال کی خبریں جھوٹی قرار

افغانستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نبی کے انتقال کی خبرجھوٹ نکلی۔

سوشل میڈیا پر محمد نبی کے انتقال کی خبریں 2 دن سے زیر گردش تھیں اور اس حوالے سے افغان کرکٹ بورڈ نے بھی چپ سادھ رکھی تھی۔

بعض ٹوئٹر صارفین نے محمد نبی کے انتقال کی تصویر بھی پوسٹ کی جس پر لوگوں نے حقیقت جانے بغیر تعزیتی کامنٹس کرنے کے ساتھ ساتھ مغفرت کی دعائیں بھی کردی۔

Dear friends,

Alhamdulillah I am all good, a news disseminated by some media outlets about my demise is FAKE. Thank you.

— Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) October 4, 2019