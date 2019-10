بھارت نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرانے کا اعتراف کرلیا

نئی دلی: بھارتی ایئر چیف نے کہا ہے کہ 27 فروری کو بھارتی فضائیہ نے سرینگر میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو میزائل مار کرتباہ کردیا تھا جو کہ ہماری’بڑی غلطی ‘تھی۔

اس بات کا اعتراف انہوں نے مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے۔

بھارتی فضائیہ کے سربراہ راکیش کمار سنگھ نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر میزائل سے گرانےکی انکوائری مکمل کرلی گئی ہے۔تاہم غلطی کرنے والے دونوں افسروں کے خلاف کارروائی جلدعمل میں لائی جائے گی۔

انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل میں ایسی غلطی نہ ہواس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدام کریں گے۔

IAF Chief on Mi-17 chopper crash in Srinagar on Feb 27: Court of Inquiry completed & it was our mistake as our missile had hit our own chopper. We will take action against two officers. We accept this was our big mistake and we will ensure such mistakes are not repeated in future https://t.co/TgNS9RsKqb

