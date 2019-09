کیا عمران خان عالمی مسلم رہنما کے طور پر اُبھر رہے ہیں؟

وزیراعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کی جنزل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں کے سامنے تاریخی خطاب کو جہاں عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے وہیں پاکستان میں ٹوئٹر پر ImranKhanMakesHistory کا ہیش ٹیگ سرفہرست ہے۔

اس ٹیگ میں تقریباً بچاس ہزار کے لگ بگ صارفین نے ٹوئٹس کی ہیں۔ ٹوئٹس میں صارفین نے وزیراعظم عمران خان کے خطاب پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ایک صارف نے لکھا ہے کہ وزیراعظم کے آج کے خطاب کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان عالمی مسلم رہنما کے طور پر آسامنے آرہے ہیں۔

دوسرے صارف نے لکھا ہے کہ اس شخص (عمران خان) سے میری محبت بڑھتی ہوئی نہیں روک سکتی۔

My love for this man can't stop growing… You made a history today. I am so proud to have you as my Prime Minister#ImranKhanMakesHistory pic.twitter.com/ovQpj9PVGw

— Moon Malik (@JustdoitMunir) September 27, 2019