پاک سری لنکا سیریز : دونوں ٹیمیں اسٹیڈیم پہنچ گئیں

کراچی : پاکستان اور سرلنکا کی ٹیمیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی پہنچ گئیں۔

لنکن ٹائیگرز اور گرین شرٹس کے درمیان سیریز کا پہلا میچ آج سہ پہر 3 بجے کھیلا جائے گا ۔

واضح رہے کہ آئی لینڈرز 2009کے بعد پہلی بار کراچی میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔

Arrival of teams for the first #PAKvSL ODI

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 27, 2019