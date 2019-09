ڈپٹی اسپیکر کی انتخابی کامیابی کالعدم؛ بلاول کا ردعمل آگیا

پیپلزپارٹی کے چئیرمین بلاول زرداری کا کہنا ہے کہ ایوان میں لفظ “سلیکٹڈ” پر پابندی لگانے والے ڈپٹی اسپیکر نہ رہے۔



بلاول زرداری نے اپنے ٹوئٹ میں کہا: “قاسم سوری کے حلقہ انتخاب کے 65 ہزار ووٹوں کی تصدیق نہیں ہوسکی ہے۔ قومی اسمبلی میں سلیکٹڈ کہنے پر پابندی لگانے والے ہی ڈپٹی اسپیکر نہ رہے، جلد تمام سلیکٹڈ لوگوں کو جانا ہوگا۔”

Deputy Speaker Qasim Suri who banned the word ‘selected’ in the National Assembly has been de-seated. Turns out 65K votes cast could not be verified. Can’t ban the truth. Soon all selected will have to go.

