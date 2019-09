کشمیر بھارت کی جاگیر نہیں…؟

احمد اعوان

کشمیر کے مسئلے پر بات کرتے ہیں پہلے آپ ذرا یہ پڑھ لیں۔ ہمارے گائوں، علاقے میں جب کوئی مرتا ہے تو بنیادی طور پر تین طرح کے لوگ تین طریقوں سے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرنے والے کے لواحقین ہوتے ہیں جو شدت غم سے یا تو خاموشی سے آنسوں بہاتے ہیں یا بین کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں یہ لواحقین سے ملتے ہیں روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ’’اللہ کی مرضی‘‘ مگر ایک اہم فریق وہ تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو میت والے گھر میں داخل ہوتے ہی باآواز بلند چیخنا چلانا شروع کردیتے ہیں۔ بین کرتے ہیں۔ بازو لمبے کرکے سینے پر مارتے ہیں منہ پر چادر رکھ کر روتے رہتے ہیں۔ یہ لازماً کوئی ایسا جملہ مرحوم کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں کہ جو نہیں رو رہے ہوتے وہ بھی رو پڑتے ہیں۔ مثلاً اگر مرحوم سے کچھ رشتے دار ناراض تھے اور آج وہ میت کے گرد کھڑے ہیں تو یہ ٹولا کہے گا ’’وہ جو کل نہیں آئے تھے۔ جن کے لیے تم ترستے تھے۔ اُٹھو۔ دیکھو۔ آج وہ آگئے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ یہ جو تیسرے طبقے والے ہیں ان کا اصل میں ایک آنسو بھی نہیں نکلتا اور یہ بات گھر اور گائوں کے تمام لوگ بھی بخوبی جانتے ہیں مگر موقع ایسا نازک ہوتا ہے کہ کچھ بولتے نہیں اصل لواحقین بھی مجبوراً ان سے مل کر تعزیت وصول کرتے ہیں۔ اور دیگر میت کے انتظامات میں بھی اس طبقے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ہوسکتا ہے مرنے والے کا سگا ماما چاولوں کی دیگ بانٹنے نہ بیٹھے مگر اس ٹولے کہ کسی فرد کو اس اہم ذمے داری میں بھی شامل کرنا پڑتا ہے۔ الغرض میت والے گھر میں یہ تیسرا طبقہ وی آئی پی بن جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے وزیراعظم، وزیر خارجہ اور ان کے سہولت کاروں کا مسئلہ کشمیر میں اس وقت کردار اس تیسرے طبقے جیسا ہے۔ ہمارے وزیراعظم اور وزیر خارجہ دنیا بھر میں بین کرکے بتارہے ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہوگیا، کشمیری لٹ گئے، ہم برباد ہوگئے، ہمارا کوئی اپنا نہیں اس دنیا میں، ہم اکیلے ہوگئے، ہمیں سینے سے لگائو، کشمیریوں کی مدد کرو، وغیرہ۔ مگر تمام دنیا جانتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکل رہا۔ یہ محض ماتم میں شریک تیسرا طبقہ ہے۔ وزیراعظم عمران خان فرما چکے کہ جو کشمیر جا کر لڑے گا وہ کشمیریوں کا اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ 1948ء میں جو قبائلی کشمیر محمد علی جناح کی حمایت سے لڑے تھے اگر وہ نہ لڑے ہوتے تو آج پاکستان کے پاس آدھا کشمیر بھی نہ ہوتا۔

لارڈمائونٹ بین کے سیاسی مشیر وی پی مینن کی کتاب The Story of the Intregation of the India میں وہ لکھتے ہیں کہ قبائلی کشمیر میں جناح کی مرضی سے آئے تھے اور جناح نے لارڈ مائونٹ بیٹن کو گارنٹی دی تھی کہ میرے (جناح) کہنے پر قبائلی واپس چلے جائیں گے۔ ویسے آج ان قبائلیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا؟ یہ کہانی پھر سہی۔ چند روز قبل آزاد کشمیر کے وزیراعظم راجا فاروق حیدر نے قومی پارلیمنٹرین کانفرنس سے خطاب کے دوران جو کہا ذرا وہ بھی پڑھ لیں۔ ’’کشمیر کی عورتیں ہر صبح اپنا دروازہ کھولتی ہیں کہ کیا پاکستان کی فوج آگئی؟۔ آپ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے؟ آپ لوگ ڈالروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟۔ آپ لوگ ڈالر چبا کر کھائیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ مجھے بتائیے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف۔ کیا آپ آخری کشمیری کے مرنے کا انتظار کررہے ہیں؟ یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر پر حملہ ہوا تو ہم یہ وہ کردیں گے کیا وہ کشمیر میں رہنے والے مارے جائیں‘‘؟ اس کے بعد ٹی وی نے بقایا گفتگو نہیں سنائی۔ عمران خان کے اس بیان کے، جو کشمیر لڑنے گیا وہ پاکستان اور کشمیریوں کا دشمن ہوگا پر کوئی سرکاری ٹویٹ بھی نہیں آیا اس کا مطلب ہے عمران خان جن کا نمائندہ ہے یہ بیان ان کی پالیسی کا عکاس تھا۔ جب بھی پاکستان کے سب سے بڑے خیر خواہی کے دعویدار پاکستان کی خارجہ پالیسی سویلین کے ہاتھوں میں دینے کی مخالفت میں دلائل دیتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام خطرناک ممالک پاکستان کے کھلے یا چھپے دشمن ہیں۔ اسرائیل بھی ہمارا دشمن ہے، امریکا بھی ہمارا دشمن ہے، بھارت بھی دشمن ہے، روس بھی دشمن ہے۔ حتیٰ کہ کچھ پڑوسی برادر ممالک بھی دشمن ہی بتائے جاتے ہیں۔ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ بھارت کشمیر کی خاص آئینی حیثیت ختم کردیتا ہے اور ہمارے ادارے لاعلم تھے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہوا کیا؟ بھارت نے اچانک کشمیر کی حیثیت بدلنے کا اعلان نہیں کیا بلکہ اس عمل سے چند ماہ قبل بھارت نے کشمیر سے تمام سیاحوں کو نکل جانے کا کہا تھا پھر انڈیا کے موجودہ آرمی چیف کا یہ بیان بھی قابل غور تھا کہ حکومت کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرے یا تو کشمیر میں ترقی کے مواقع میسر کرے یا اسے آزاد کرے۔ بھارتی آرمی چیف کا یہ بیان کسی طرح سے بھی اتفاقیہ یا غیر سنجیدگی سے نہیں دیا گیا تھا۔ اور اسی آرمی چیف کو بھارت نے اپنی تاریخ کا پہلا جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنایا ہے۔ اور ان کی مدت ملازمت میں توسیع بھی کی گئی ہے۔ اس لیے یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اتنے اہم بیان کو نظر انداز کردیا ہوگا؟

آج عمران خان دنیا سے کشمیر کے فوت ہوجانے کی تعزیت وصول کرتے ہیں۔ وہ ترکی کے صدر کو فون کرتے ہیں کہ مودی نے کشمیر سے 370 ختم کردیا۔ عمران خان نے جس سربراہ مملکت کو فون کیا اس نے بھارت کے اس عمل کو بُرا کہا۔ دوسرے لفظوں میں تما م ممالک نے ہم سے تعزیت کی ہے مگر ہم اس تعزیت کو مذمت کے طور پر اپنے عوام کو بتاتے رہے۔ کسی ملک نے بھارتی سفیر کو علامتی طور پر بھی نہیں نکالا، الٹا چند اسلامی ممالک نے مودی کو سرکاری اعزازات سے نوازا۔ اس پر وزیر خارجہ شاہ محمود فرماتے ہیں اس کو مت دیکھیں ممالک کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا اس اصول کو آپ کی غفلت، لاپروائی کے تناظر میں بھی نہ دیکھا جائے؟ مودی نے اچانک ایک روز صبح اُٹھ کر کشمیر کی حیثیت نہیں بدل دی بلکہ اس نے کئی مرتبہ اعلان کیا مگر آپ بہرے بنے رہے اور کشمیر کیا 5 اگست 2019ء کو بھارت کے قبضے میں گیا ہے؟ یا 1948ء سے قبضے میں ہے؟ آپ اور آپ کے سہولت کار 72 سال کیوں سوتے رہے؟

چند تجزیہ نگار اس صورتِ حال پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مستقبل اب افغان بارڈر پر ہوگا اس لیے کشمیر بارڈر سے سکون حاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا تھا۔ دوسرا تحریک انصاف کی حکومت ایک قومی ایجنڈا ہے اور یہ 5 سالہ منصوبہ نہیں بلکہ 10 سالہ منصوبہ ہے اس لیے کشمیر کے پردے کے پیچھے ملکی حالات کو درست کرنے کے عمل کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہمارا ذاتی طور پر خیال ہے کہ باجوہ صاحب ضرور لڑنا چاہتے ہوں گے مگر عمران خان انہیں اجازت نہیں دیتا ہوگا کیوں کہ باجوہ صاحب جب آرمی چیف بنے تھے تب ان کے تعارف میں خاص حوالہ ان کی مدت ملازمت کے ایک بڑے حصے کا کشمیر کے بارڈر پر گزارنا بھی بتایا گیا تھا۔ کبھی کبھی ظاہری شکست بھی مستقبل کی کامیابی ہوتی ہے اس لیے باجوہ صاحب نے مسئلہ کشمیر کو حل کرکے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنالیا ہوگا۔ ملیحہ لودھی تو جنرل اسمبلی میں کہہ چکی ہیں کہ اقوام متحدہ اپنی ٹیم کشمیر بارڈر پر تعینات کرے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی ٹیم کنٹرول لائن پر تعینات ہوجائے تو کیا وہ کنٹرول لائن ہی رہے گی یا بارڈر بن جائے گا؟ پاکستانی ریاست نے بہت بڑی کروٹ بدلی ہے مگر صدقے جائوں ان مذہبی لوگوں پر جنہوں نے کئی بار ریاست سے دھوکے کھائے ان کی بدعہدیوں کو برداشت کیا مگر جیسے ہی ارض پاک پر مشکل وقت محسوس کیا تو کراچی سے خیبر اور مہران سے بولان تک تمام مذہبی لوگوں نے ماضی کی تمام تلخیاں ، اپنی تحقیر اور زیادتیاں، اپنے ساتھ کیے گئے دھوکے بھلا کر صرف اللہ پاک کی رضا کو وطن کے دفاع کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے ریاست کو جلوس، ریلیاں، مارچ، تقاریر، تحریروں اور نعروں سے یقین دلایا کہ ہم سب، کچھ بھی ہو آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے ہماری محبت غیر مشروط ہے۔ کیوں کہ آپ ہی دفاع وطن کے اصل ضامن ہیں آپ کے لشکر ہی سے معرکہ حق و باطل کے سپاہی نکلیں گے آپ زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں، البتہ آپ نے جو ہمارے ساتھ 72 برس میں کیا وہ کوئی غیر نے تو نہیں کیا ناں؟ آپ ہی نے کیا، تو کیا ہوا؟ آپ تو اپنے ہیں؟ رہی ہماری بات؟ تو ہم تو یہ ترانہ سنتے سنتے جوان ہوئے تھے اور اب آگے بڑھ رہے ہیں کہ بھارت تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں… کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں۔