زلزلہ سے متعلق بیان: شیریں مزاری اور فردوس عاشق آمنے سامنے

وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کے زلزلے سے متعلق متنازع بیان پر معافی مانگتے ہوئے بیان کو غیرسنجیدہ قرار دے دیا۔

شیریں مزاری نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ فردوس عاشق اعوان کے طنزیہ لہجے سے صدمے اور تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ زلزلے سے متعلق معاون خصوصی کا تبصرہ غیر سنجیدہ ہے تاہم حکومت کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانی تکلیف کو کبھی الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

Since Govt means collective responsibility I apologize for the shock and hurt felt by the SAPM's insensitive and inappropriate remarks on the earthquake and her jocular tone on an issue of human suffering.

