بھارت کےمشہور فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم کا نام تبدیل

نئی دہلی: بھارت کی مقامی دہلی اور ڈسٹرکٹ ایسوسی ایشن نےمشہور فیروز شاہ کوٹلہ کرکٹ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرکے ارون جیٹلی کرکٹ اسٹیڈیم رکھ دیا۔

دہلی اور ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن نےگزشتہ روز ایک تقریب کے دوران دہلی میں عرصے سے موجود بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم کا نام فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم سے تبدیل کر کے اسے ایسوسی ایشن کے سابق صدر ارون جیٹلی سے موسوم کردیا ، اس تقریب میں بھارتی کھلاڑیوں کے علاوہ حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی جبکہ اسٹیڈیم کے ایک حصے کو ‘ویرات کوہلی’ کے نام سے بھی منسوب کیا گیا ہے۔

Feroz Shah Kotla renamed as Arun Jaitley stadium, in New Delhi. A stand has also been named after Indian captain Virat Kohli .#ViratKohli #BJP #BCCI #FerozShahKotla #ArunJaitleyStadium

