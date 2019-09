یو این ایچ آر سی کمیشن بنا کر مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کی تحقیقات کرائے،وزیراعظم

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورت حال پر عالمی برادری کے ردعمل کا خیرمقدم کرتے ہیں۔

وزیراعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورت حال پر عالمی برادری نے تشویش کا اظہار کیا ہے، سیکریٹری جنرل یو این نے کشمیر کی صورت حال پر اظہار تشویش کیا ہے۔انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں چھ ہفتے سے جاری کرفیو پر تشویش خوش آئند ہے، عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے لاتعلق نہیں رہنا چاہئے۔

I especially welcome the statement by the UNHCHR in Geneva today. I call upon the UN Human Rights Council to immediately set up the indep Investigation commission to probe human rights abuses in IOJK as recommended by the UNHCHR's two reports on Kashmir. The time to act is now. pic.twitter.com/Xy8hfkDwe2

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 9, 2019