تنقید اور شکست کے خوف سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، وزیراعظم

وزیراعظم عمران خان نے نوجوانوں کے نام پیغام میں کہا ہے کہ تنقید اور شکست کا خوف ہو تو کوئی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

وزیراعظم عمران خان نےسماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرامریکا کے 26ویں صدر تھیڈور روزویلٹ کی شاعری شیئر کرتےلکھا کہ کسی نےزندگی میں تب تک کچھ حاصل نہیں کیا جب تک وہ ناکامی یا تنقید سے ڈرتا رہا ہو۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے بہترین نصیحت ہے۔

The best advice for the youth of Pakistan: No one has ever achieved anything significant in life who fears failure or criticism. pic.twitter.com/R5crGDbIwM

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 9, 2019