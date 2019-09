بھارت بالی وڈ کے ذریعے چاند پر قدم رکھ سکتا ہے، فواد چوہدری

فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ بھارت صرف بالی وڈ کے ذریعے ہی چاند پر پہنچ سکتا ہے۔

وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے بھارتی خلائی مشن کی ناکامی پر ایک اور طنزیہ ٹوئٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتہا پشند ہمشیہ ناکام ہوتے ہیں۔ بھارت کی خلائی مشن میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ انتہاپسندی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت کامیابی چاہتا ہے تو انتہاپسندوں والی سوچ کو بدلے۔

Endia only way now you can reach moon is through Bollywood,another 100 crore and you guys ll be on the moon. on serious note extremists always fail and you failed when instead of scientists you relied on Jotshi and delayed the mission,Come out of hatred for other communities.

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) September 8, 2019