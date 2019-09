“طالبان نے اپنی پوزیشن خراب کردی لہٰذا مذاکرات منسوخ کرتا ہوں”

امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ جاری مذاکرات منسوخ کردیے۔

اس کا اعلان امریکی صدر نےسماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ میں کیا۔ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آج کیمپ ڈیوڈ میں افغان طالبان کے رہنماؤں اور افغانستان کے صدر اشرف غنی سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں متوقع تھیں لیکن کابل میں ہونے والے حالیہ حملے کے بعد یہ ملاقاتیں منسوخ ہوگئی ہیں۔

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

واضح رہے کہ 5 ستمبر 2019 کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کے خودکش کار بم حملے کے نتیجے میں امریکا اور رومانیہ کے 2 فوجی اہلکاروں سمیت 12 افراد ہلاک ہوگئے تھے جس پر امریکا نے امن معاہدے پر دستخط سے انکار کردیا تھا۔ خودکش کار بم دھماکا مصروف سفارتی علاقے میں کیا گیا تھا جہاں امریکی سفارتخانہ بھی واقع ہے۔

اپنی ٹوئٹ میں انہوں نے مزیدلکھا کہ افغان طالبان نے کابل میں حملہ کرکے ذمہ داری قبول کی لیکن حقیقت میں طالبان نے اپنی پوزیشن خراب کردی ہے۔ انہوں نے کہا میں فوری طور پر طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو منسوخ کرتا ہوں۔انہوں نے سوالیہ انداز میں لکھا کہ کیا طالبان اپنی مذاکرات کی پوزیشن کو مستحکم کرنےکے لیے اتنے سارے لوگوں کو مار ڈالیں گے؟

….an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر طالبان ان اہم امن مذاکرات کے دوران جنگ بندی پر راضی نہیں ہوسکتے ہیں اور یہاں تک کہ 12 بے گناہ لوگوں کو بھی ہلاک کردیں گے تو پھر شاید ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ معنی خیز معاہدے پر بات چیت کرسکیں۔ انہوں نے کہا کہ آخر افغان طالبان کتنی دہائیوں تک جنگ لڑنا چاہتے ہیں؟