بھارتی خلائی مشن کی ناکامی کے ذمہ دار کشمیری یا آئی ایس آئی؟

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارت اپنے مون مشن کی ناکامی کا ذمہ دار معصوم کشمیریوں یا آئی ایس آئی کو ٹہرائے گا؟

بھارتی خلامی مشن کی ناکامی پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنی اس ناکامی کی ذمہ داری کا ملبہ کس پر ڈالے گا، کیا معصوم کشمیریوں، آئی ایس آئی، مسلمانوں یا اقلیتیں اس کی ذمہ دار ہیں؟ چاند کو چھوڑیں ہندوتوا کہیں بھی نہیں لے کر جاسکتی، کیا ہندوتوا کےخلاف بلندآوازوں نےمشن چندریان کوچکناچورکردیا۔

واضح رہے کہ بھارت کا چاند پر پہنچنے کا خواب ایک بار پھر چکنا چور ہوگیا، مودی سرکار نے چاند پر پہنچنے میں سبقت لے جانے کی خاطر غریب بھارتی عوام کے 2 ہزار کروڑ روپے ڈبو دیے۔

Well done @isro

Who to blame:

1. Under siege innocent Kashmiris of IOJ&K?

2. Muslims & minorities of endia?

4. Sane anti hindituva voices of endia?

4. ISI?

hindituva will take you nowhere, let alone moon.

For another stream of lies & fake claims see replies!#AnotherVirChakar

— Asif Ghafoor (@peaceforchange) September 6, 2019