بھارتی “مون مشن” کی ناکامی کا ذمہ دار فواد چوہدری؟

وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے کہا ہے کہ حیران ہوں بھارتی مجھے “مون مشن” کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔

ٹوئٹر پر ردعمل دیتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جو کام آتا نہیں اس میں پنگا نہیں لیتے، بھارت کا کھلونا چاند کے بجائے ممبئی میں اتر گیا، انہوں نے بھارتیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ خلائی مشن کی ناکامی پر بھارتیوں کے ردعمل سے حیران ہوں جو مجھے اس مشن کی ناکامی کا ذمہ دار قراردے رہے ہیں۔ بھائی ہم نے کہاتھا 900 کروڑ لگاؤ ان نالائقوں پر؟ اب صبر کرو اور سونے کی کوشش کرو۔

فواد چوہدری کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر بھارت کا ایک اور چندریان ہوگا جس کی قیمت اس منصوبے سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔

واضح رہے کہ بھارت کا چاند پر پہنچنے کا خواب ایک بار پھر چکنا چور ہوگیا، مودی سرکار نے چاند پر پہنچنے میں سبقت لے جانے کی خاطر غریب بھارتی عوام کے 2 ہزار کروڑ روپے ڈبو دیے۔

Dear Endia; instead of wasting money on insane missions as of Chandrayyan or sending idiots like #abhinandan for tea to across LoC concentrate on poverty within, your approach on #Kashmir ll be another Chandrayyan just price tag ll be far bigger.

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) September 7, 2019