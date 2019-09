وزیراعظم نے اسپتالوں کو پرائیویٹ کرنے کی تردید کردی

وزیراعظم عمران خان نے سرکاری اسپتالوں کو پرائیویٹ کرنے کے حوالے سے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اسپتال سرکاری ہی رہیں گے۔

وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ میں کہا کہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس اسپتالوں کی اصلاحات کا حصہ ہے، میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس سے اسپتالوں کی نجکاری نہیں کی جارہی، آرڈیننس کا مقصد سرکاری اسپتالوں کے نظام کوبہتربنانا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ اسپتالوں میں بہتر انتظامات کی بدولت ہی مریضوں کو سہولتیں ملیں گی۔

The MTI Act/Ordinance is to enable improved & modern management of public sector hospitals. This is NOT privatization but part of our public sector hospitals' reform plan.The hospitals will remain Govt hospitals. Better managed hospitals will mean better facilities for patients.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 5, 2019