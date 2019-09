“حیران ہوں مصباح کو چیئرمین پی سی بی نہیں بنایا”

سابق اسپیڈ اسٹار شعیب اختر نے مصباح الحق کو قومی کرکٹ ٹیم کے نیا ہیڈکوچ اور چیف سلیکٹر بننے پر مزاحیہ انداز میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ حیران ہوں مصباح الحق کو چیئرمین پی سی بی نہیں بنایا گیا۔

ٹوئٹر پر اپنے تہنیتی پیغام میں شعیب اختر نے مصباح الحق کو جہاں نئے ذمہ داریاں ملنے پر مبارکباد پیش کی وہیں دلچسپ تبصرہ بھی کیا۔شعیب اختر نے لکھا کہ حیران ہوں کہ مصباح کو ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر کے ساتھ چیئرمین پی سی بی نہیں بنایا گیا۔شعیب اختر نے لکھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ مصباح پہلے کی طرح انہونیاں کر سکتے ہیں۔

Congratulations to @captainmisbahpk for the new 'dual' role of Head Coach as well as Chief Selector for Pakistan Cricket Team.

I am surprised he is not appointed the Chairman PCB as well along with it.

Hahahaha

i am just kidding. I really hope he does wonders like before 🙂

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) September 4, 2019