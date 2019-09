دنیا کے سب سے بھاری کرکٹر نے آتے ہی دھوم مچادی

کنگسٹن: ویسٹ انڈیز کے ماؤنٹین مین ،جمبوراہکیم کورنویل نے بھارت کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو میں منفرد ریکارڈ بنادیا۔ 6فٹ5 انچ کی قامت اور 140 کلو وزن کے حامل 26 سالہ نوجوان ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے “بھاری بھرکم” پلیئر بن گئے۔

بولنگ آل راؤنڈر نے سابق آسٹریلوی کپتان واروک آرمسٹرانگ کا ریکارڈ توڑدیا جو اس سے قبل 133سے139 کے جی وزن کے حامل تھے۔

🌴v 🇮🇳#WIvIND Rahkeem ‘Jimbo’ Cornwall takes his 1st Catch & 1st Wicket! What a way to start the party!🙌🏾#MenInMaroon #ItsOurGame

IND 46/2 (18.0 ov)

— Windies Cricket (@windiescricket) August 30, 2019

کیرئیر کا پہلا ٹیسٹ کھیلنے والےراہکیم کورنویل کو شائی ہوپ کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو فٹنس مسائل کے باعث ٹیم سے باہر کردئیے گئے تھے ۔

یاد رہے کہ راہکیم کورنویل کوٹیسٹ ڈیبیو سے قبل خصوصی ڈائٹ پلان ترتیب دیا گیا تھا جس کی بدولت وہ 6 ماہ میں 10 کلوکی کمی لا سکے تھے جبکہ پاکستان کے سابق کرکٹر مشتاق احمد نے بھی انہیں خصوصی مشورے دئیے تھے ۔

اس سے قبل ورلڈ کپ 2007 میں برمودا کے ڈوئین لورک دنیا کے سب سے بھاری کرکٹر تھے جنہوں نے ورلڈکپ میں ٹیم کی نمائندگی کی تھی اور وزن 127 کلو تھا۔