شعیب اختر کا آپریشن کامیاب

سابق اسپیڈ اسٹار شعیب اختر کا آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں گھٹنے کا کامیاب آپریشن ہوا ہے اور وہ 2 سے 3 روز میں معمول کے مطابق چلنے لگیں گے۔

راولپنڈی ایکسپریس نے سوشل میڈیا پر آپریشن کے بعد کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے بتایا کہ گھٹنے کی سرجری کامیابی رہی ہے، کامیاب آپریشن پر وہ مداحوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کے لیے دعائیں کیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

شعیب اختر نے کہا کہ تھوڑی بہت تکلیف محسوس ہورہی ہے تاہم جلد مکمل صحت یاب ہوجاؤں گا اور چندروز میں معمول کے مطابق چلنے لگوں گا۔

For all my fans, my knee operation has been successfully completed in Australia. I have just made a short video for all my loving and caring fans . Remember @shoaib100mph in your prayers. #ShoaibAkhtar #Pakistan pic.twitter.com/PtkbWZUYeM

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) August 28, 2019