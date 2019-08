اسلام آباد: وزیراعظم عمران آج قوم سے خطاب کریں گے ۔

وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہوزیر اعظم عمران خان آج قوم کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔

Pm will address the Nation today on the issue of Kashmir

— Firdous Ashiq Awan (@Dr_FirdousPTI) August 26, 2019